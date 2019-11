Dr. Clebson Sousa, nutricionista dos youtubers e influenciadores, promete grandes novidades pra 2020

Com a fama e a experiência adquirida em diversas clínicas e hospitais, ampliou sua capacidade de atuação e inaugurou, em novembro de 2019, sua clínica em um dos principais pontos da capital: o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. E agora em 2020 terá sua segunda unidade trazendo novos tipos de serviços e atendimentos para complementar seu trabalho e inovar na área de saúde e estética em SP.

A clínica trará um ar totalmente moderno e jovem, com cada detalhe pensado a dedo para garantir uma experiência única do começo ao fim do atendimento.

Clebson tem mostrado todo esse processo de crescimento em sua rede social, além de expor seu lifestyle, dicas e seu contato com os influenciadores digitais mais engajados de São Paulo.

Os agendamentos podem ser realizados pelo site clebsonsousa.com.br, pelo whatsapp (11) 99424-4381 ou através do site clebsonsousa.com.br.

