Dr. Florian Kongoli - Cidadão Honorário do Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, Brazil, 19 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através de Decreto Legislativo com votação unânime concedeu ao Dr. Florian Kongoli o título oficial de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro pelas contribuições significativas em ciência e tecnologia, na formatação do desenvolvimento sustentável.

O Dr Florian Kongoli, presidente da FLOGEN STARS OUTREACH e CEO da FLOGEN Technologies Inc é o único cientista da América do Norte a receber esse título.

Dr. Florian Kongoli foi destaque no New York City Time Square nos dias 7, 10 e 11 de agosto de 2020, por ocasião de ser homenageado com o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro (Grupo CNW / FLOGEN) (CNW Group/FLOGEN)

"Aproveito para parabenizar o Dr. Florian Kongoli pelo justo e merecido reconhecimento", afirma Jorge Felippe, Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

"Acho que não é apenas um prazer, mas também uma honra para a nossa cidade ter a oportunidade de homenagear o Dr. Florian Kongoli", afirma Atila Nunes, vereadora do Rio de Janeiro.

O Título Honorário foi concedido pela Câmara Municipal em 26 de novembro de 2019, em uma sessão plenária especial de 45 minutos inteiramente dedicada à Cerimônia de Premiação do Dr. Kongoli e realizada em inglês pela primeira vez em sua história. O Dr. Florian Kongoli organizou no Rio de Janeiro, em novembro de 2018, o Sustainable Industrial Processing Summit (SIPS 2018), um grande evento que contou com a participação de um recorde de 7 ganhadores do Prêmio Nobel.

Um documentário produzido nesta ocasião sobre o Dr. Florian Kongoli pode ser visto aqui: https://youtu.be/54DgKdeVgHU e o vídeo da cerimônia completa com fotos e entrevistas aqui: https://www.flogen.org/?p=33&an=2019&m=11

SOBRE

Dr. Florian Kongoli: Presidente da FLOGEN STAR OUTREACH e CEO da FLOGEN Technologies Inc. President do SIPS - Sustainable Industrial Processing Summit. Membro eleito da Academia Mediterrânea de Artes e Ciências. Prêmio de CEO de empresa de tecnologia ambiental do ano (2017 - revista CEO-Monthly) Curriculum: http://www.flogen.com/elt/pdf/Kongoli_Short-CV.pdf

FLOGEN Stars Outreach (www.flogen.org): entidade sem fins lucrativos dedicada a alcançar a sustentabilidade através da ciência e da tecnologia, a popularizar a ciência e a engenharia e a homenagear, de forma apropriada, cientistas e engenheiros.

FLOGEN Technologies (www.flogen.com): instituto de pesquisa aplicada de alta tecnologia dedicado a desenvolver novas tecnologias sustentáveis e a tornar sustentáveis aquelas já existentes.

SIPS - Sustainable Industrial Processing Summit (https://www.flogen.org/sips2020/): a conferência multidisciplinar com foco na ciência e orientação industrial e em engenharia é itinerante e a cada ano é realizada em um país diferente. São em média 500 apresentações da academia, da indústria, de governos e de empreendedores de 80 países. O seu principal objetivo é alcançar a sustentabilidade através da ciência e da technology. Nos últimos 15 anos contou a participação de dezenas de Prêmios Nobel.

Contato: Mario Linhares [email protected] +5521 99688-1415

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1230508/FLOGEN_Dr__Florian_Kongoli___Cidad_o_Honor_rio_do_Rio_de_Janeiro.jpg

FONTE FLOGEN

Related Links

https://www.flogen.org



SOURCE FLOGEN