Dr. Igor Ribeiro torna-se referência em tratamentos de harmonização facial e lentes dentais de famosos

O Dr. Igor afirma que a maioria dos seus pacientes buscam por tratamentos altamente estéticos e que necessitem de menos idas ao consultório. E, hoje, isso tornou-se possível.

"Com softwares que utilizam Inteligência Artificial é possível realizar todo o planejamento de forma personalizada, mostrando uma previsão do resultado final, antes mesmo de iniciar o tratamento'', relata.

História

Neto de um dos fundadores do curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), a paixão pela profissão esteve sempre presente na vida do Dr. Igor que, em 2011, iniciou seu curso na Universidade, referência nacional por seu brilhante corpo docente e excelentes instalações.

Desde que começou sua faculdade, o profissional sempre foi destaque dentro da odontologia estética, desde a sua participação em cursos especializados, quanto em congressos internacionais. Através de todos os cursos que fez, o Dr. Igor teve acesso às melhores técnicas e equipamentos, o que potencializou o nível dos serviços que oferece.

"A Odontologia é uma área que envolve não só o conhecimento teórico, mas também o lado artístico", define.

O fato é que, toda essa dedicação se reflete na atuação do jovem dentista que tornou-se um verdadeiro fenômeno na produção de sorrisos.

Afinal, a competência, o carisma e a simpatia do Dr. Igor geraram repercussão internacional, sobretudo após a conclusão do seu curso de Pós-Graduação nos Estados Unidos, no Instituto MARC (Miami Anatomical Research Center) - maior centro de anatomia do mundo.

Famosos

Associado a celebridades, como o goleiro Éverson (do Santos), jogadores de outros times, como os de São Paulo, Paraná, Bahia, Fortaleza e Ceará, e também a Youtuber Mamabenevides, o Dr. Igor já recebeu em seu consultório pessoas vindas de todo canto do mundo, tais como Nova York, Itália, Cabo Verde, França, e até mesmo Suíça.

Além desses, o dentista também já cuidou do sorriso de Felipe Jonatan , lateral-esquerdo do Santos, jogador de futebol recém convocado para a Seleção Brasileira Olímpica.

"Sempre quis mudar meu sorriso de forma definitiva. Após a remoção do meu aparelho, fiz a plástica gengival e, recentemente, as lentes de contato dentais. Quando tive um recesso nos jogos, pude ir de São Paulo a Fortaleza, finalizar o tratamento. Estou muito feliz com o resultado", relata o jogador.

Sem datas

Dr. Igor Ribeiro está com a agenda praticamente fechada para as lentes dentais até o final do ano, com agendamento, inclusive, de pacientes que vem de fora do país no início de 2020.

Segredos

Dentre os segredos que podem estar relacionados às técnicas mais avançadas no exercício da Odontologia, Dr. Igor Ribeiro atribui seu sucesso a sua principal motivação.

"Minha maior motivação é ver que as pessoas entram no meu consultório com um objetivo e saem satisfeitas e realizadas com seu novo sorriso ou estética facial. Participar disso na vida delas é muito gratificante", relata.

Principais Influências

Diante de todos os excelentes profissionais com quem Dr. Igor Ribeiro teve a chance de conviver, suas principais influências foram seu pai, Dr. Bill Júnior, e seu avô, Professor Bill R., que o fez seguir na área da Odontologia Estética.

Especialidades do Dr. Igor

Dr. Igor Ribeiro é especialista em estética e harmonização orofacial, e já atuou de forma brilhante para o equilíbrio estético da face de centenas de pacientes que passaram por seu consultório em Fortaleza.

Além de competente, Dr. Igor reúne características como simpatia e carisma, que atrai não apenas pacientes, mas também seguidores nas redes sociais, onde conquista números cada vez maiores em seu instagram @igorribeiror.

Dr. Igor Ribeiro, especialista em Lentes de Contato Dentais em Fortaleza

Dr. Igor é um dos dentistas que mais faz lentes de contato dentais em Fortaleza, onde pacientes de todo o Brasil o procuram diariamente com questionamentos sobre o procedimento.

"Nós trabalhamos com os melhores laboratórios do Brasil, para produzir as lentes da mais alta qualidade, aliadas à Tecnologia 3D e uma finalização artesanal, personalizando o sorriso para cada paciente", diz Dr. Igor.

Diferente das facetas em resina composta, as lentes de contato dental dificilmente trazem algum problema, seja por fratura, manchamento ou perda do brilho. As lentes não mudam de cor e, quando aderidas ao dente, se tornam ultra resistentes! Esse é um dos principais motivos pelos quais os pacientes procuram o tratamento.

Mas afinal, o que é Harmonização Facial?

São técnicas que melhoram o aspecto da face, no tratamento ou prevenção de rugas, flacidez e até mesmo assimetria facial.

São alguns dos procedimentos:

● Toxina Botulínica

● Preenchimento labial

● Redução de papada

● Redução de olheiras

● Redução de rugas

● Definição mandibular (Preenchimento mandibular)

● Mudanças sutis no nariz

Mais uma vez, Dr. Igor, especialista em Harmonização Facial em Fortaleza , usa a tecnologia para diagnosticar as irregularidades da face de seus pacientes, com estúdio fotográfico, e analisa os detalhes antes de propor os tratamentos.

"A análise facial permite, por meio de fotografias e vídeos, planejar e executar os procedimentos de maneira que o resultado seja natural e agradável."

Outros procedimentos estéticos realizados por Dr. Igor Ribeiro

Clareamento Dental

O clareamento dentário é um dos procedimento estéticos mais procurados entre os pacientes. Consiste no branqueamento gradativo dos dentes, que podem amarelar com o tempo, pelo envelhecimento e consumo excessivo de alimentos pigmentados, como o café.

É um procedimento rápido, efetivo e praticamente indolor. Esse é um dos grandes motivos pelo qual os pacientes têm feito Clareamento Dental em Fortaleza .

Plástica gengival

Também conhecida como gengivoplastia, é usada para corrigir o sorriso gengival.

Esses são apenas alguns dos muitos procedimentos que o dentista em Fortaleza , Dr. Igor Ribeiro, disponibiliza em seu consultório, fazendo a diferença na vida de seus pacientes.

Centro de Laser em Odontologia Bill Rola

R. Tibúrcio Cavalcante, 2935 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE, 60125-101

(85) 3247-7067 - Fixo

(85) 98899-1112 - Whatsapp

WEBSITE

https://www.odontoesteticabillrola.com.br

FACEBOOK

@dr.igorribeiro

INSTAGRAM

@igorribeiror

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1002813/Dr_Igor_Ribeiro.jpg

