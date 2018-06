Dr. Philip Koehn, o novo CEO do Borgward Group AG

STUTTGART, Alemanha, 29 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- O conselho supervisor do Borgward Group AG nomeou o Dr. Philip Koehn como o novo CEO do fabricante de automóveis com sede em Stuttgart, a partir de 1 de julho.

O Dr. Koehn manterá a responsabilidade pela pesquisa e desenvolvimento no conselho executivo. Ele é o sucessor de Ulrich Walker, que vinha dirigindo a empresa desde abril de 2015. "O Borgward está entrando na próxima fase de sua ressurreição. À medida que entramos nesta nova etapa, estamos fazendo modificações na liderança, como planejado", disse Christian Borgward, presidente do conselho supervisor, em Stuttgart, acrescentando: "Estamos convencidos de que o Dr. Philip Koehn continuará o excelente trabalho do Sr. Walker, levando a empresa adiante". Para refundar a marca, durante os últimos anos o Borgward voltou seu foco para suas raízes e seu espírito pioneiro. Com o lançamento na Europa, o grupo agora vai se concentrar naquilo que é o "espírito pioneiro" do Borgward, hoje e no futuro: veículos elétricos, tecnologias inovadoras, design moderno e atraente, digitalização e diferenciação com uma experiência de cliente avançada e perfeita.

O conselho agradece ao Sr. Walker por sua contribuição. "Ao longo dos últimos três anos, o Sr. Walker decisivamente moldou o Borgward e criou uma base sólida para que a empresa se restabelecesse na indústria automotiva", continua Christian Borgward. Isto inclui a criação da estrutura do Borgward Group AG e o lançamento de mercado na China, sudeste asiático, Oriente Médio, América do Sul e agora também na Alemanha. O Sr. Walker permanecerá na empresa, numa função consultiva, até o final do ano. "Estou orgulhoso de ter sido parte do renascimento do Borgward. Com o lançamento na Alemanha, eu posso, como planejado, passar a tarefa com confiança ao meu sucessor, Dr. Philip Koehn", Walker disse.

A partir de 1 de junho de 2018, o Dr. Philip Koehn foi nomeado para o conselho executivo de pesquisa e desenvolvimento. Anteriormente, ele fora o diretor de desenvolvimento da fabricante britânica de luxo Rolls-Royce.

