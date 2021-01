Dr. Reddy's y GRA anuncian datos clínicamente significativos de estudios pivotales de Avigan

El análisis del subgrupo demostró que los pacientes de bajo riesgo hospitalizados por COVID-19 fueron dados de alta con tres días de anticipación

KUWAIT CITY, 28 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124) (NSE: DRREDDY) (NYSE: RDY) (NSEIFSC: DRREDDY conocido junto con sus subsidiarias como "Dr. Reddy's") y Global Response Aid FZCO (GRA), anunciaron hoy los resultados de un estudio de Avigan en pacientes hospitalizados por COVID-19 de nivel moderado a severo en Kuwait.

Un análisis por subgrupos en la cohorte de bajo riesgo del estudio (bajo puntaje NEWS al ingresar) (n=181), demostró un alta de tres días de anticipación para el grupo tratado con Avigan en comparación con el grupo que recibió placebo (ocho días contra 11 días; P=0,0063), en que la variable secundaria fue el tiempo hasta el alta hospitalaria. Esta variable fue predefinida y mostró relevancia estadística en una porción importante de los sujetos de este estudio. El tiempo hasta el alta hospitalaria es la mejor variable para determinar si Avigan tiene un efecto pragmático en la duración de la hospitalización de los pacientes, factor relevante dada la escasez global de recursos clínicos y camas de hospital causada por la pandemia global de la COVID-19.

Los hallazgos apuntan favorablemente hacia la hipótesis de que un fármaco antiviral como Avigan (o un inhibidor de polimerasas de ARN oral o inyectable similar) puede ser efectivo como parte del inicio del tratamiento temprano de pacientes con COVID-19.

Como resultado de los datos favorables del subgrupo, que están respaldados por resultados similares en ensayos clínicos en Japón y estudios del mundo real, Dr. Reddy's y Global Response Aid han acordado agilizar los estudios pivotales de fase 3 en curso, con el fin de determinar la eficacia de Avigan como tratamiento temprano para pacientes de COVID-19 con síntomas leves a moderados. También se han iniciado estudios adicionales para evaluar la eficacia de Avigan como parte del tratamiento temprano en pacientes con COVID-19, con el objetivo de aliviar los síntomas y prevenir la progresión de la enfermedad antes de que la infección requiera hospitalización u otras intervenciones intensivas.

Otros hallazgos del estudio en pacientes hospitalizados con COVID-19 moderado a severo mostraron una reducción de un día en el tiempo para la resolución sostenida de la hipoxia para Avigan vs. el placebo. La resolución ocurrió en siete días vs. ocho días. Sin embargo, el estudio no alcanzó umbrales de significación estadística y fue finalizado. El análisis completo de los datos finales en los 353 sujetos que formaron parte del estudio en pacientes hospitalizados estará disponible a finales de febrero de 2021.

El estudio en pacientes hospitalizados formaba parte de un programa clínico general para Avigan en Kuwait, que abarcó un espectro de casos de COVID-19 que iban desde asintomáticos a severos, tanto en régimen ambulatorio como en régimen hospitalario.

Acerca de Global Response Aid (GRA)

Agility (KSE/DFM: AGLTY), una de las empresas de logística líderes en el mundo, creó Global Response Aid (GRA) para abordar los desafíos del mercado generados por la pandemia de la COVID-19 y otras amenazas a la salud pública. GRA ofrece soluciones innovadoras y efectivas para la atención de la salud a través de una gama de plataformas tecnológicas y productos farmacéuticos. Trabaja en estrecha colaboración con gobiernos, autoridades reguladoras, hospitales, clínicas, proveedores de atención de la salud, compañías biológicas, ONG e instituciones públicas para desarrollar estrategias que les permitan abordar los desafíos para la salud pública.

Para obtener más información: www.globalresponseaid.com

Acerca de Dr. Reddy's

Acerca de Dr. Reddy's: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY,NYSE: RDY) es una compañía farmacéutica integrada comprometida con ofrecer medicamentos asequibles e innovadores para vidas más saludables. A través de sus tres líneas de negocio; servicios farmacéuticos e ingredientes activos, genéricos globales y productos patentados, Dr Reddy's ofrece un portafolio de productos y servicios que incluyen API, servicios farmacéuticos personalizados, genéricos, biosimilares y formulaciones diferenciadas. Nuestras principales áreas terapéuticas de trabajo son la gastrointestinal, cardiovascular, diabetología, oncología, manejo del dolor y dermatología. Dr. Reddy's opera en mercados de todo el mundo. Nuestros principales mercados incluyen Estados Unidos, India, Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), y Europa.

Para obtener más información: www.drreddys.com

FUENTE GRA; Agility

