Dr. Vinicius Stawinski medicina reprodutiva oferece tratamentos de fertilidade para homens cadeirantes

"Quando há uma lesão no sistema nervoso, ao longo da medula espinhal, há uma perda da movimentação das pernas e também pode comprometer o funcionamento de reflexos naturais como a ereção e a ejaculação. Por isso, muitos homens acreditam que o sonho de ser pai chegou ao fim. Mas a medicina reprodutiva nos permite ajudar na realização desse sonho!", afirma o médico especialista em reprodução assistida Vinícius Stawinski.

"Através de uma punção diretamente no testículo/epidídimo do paciente, conseguimos obter os espermatozoides para utilizarmos na fertilização dos óvulos da companheira. E assim, com os embriões formados, podemos realizar a transferência para dentro do útero!", explica.

Foi assim no caso de Flávia e Adriano, que estão casados há três anos. "Por conta da lesão medular, não poderíamos ter filhos de forma natural. Ele sofreu um acidente de trabalho aos 14 anos na fazenda do meu sogro. Eu já tenho uma filha de 8 anos, mas meu marido não tinha filhos e sempre foi o sonho dele e meu termos uma família grande. Desde quando começamos a namorar já falávamos em ter filhos", lembra a farmacêutica.

Em dezembro de 2019, fizeram a primeira consulta com o dr. Vinícius, em janeiro de 2020, começaram a tomar vitaminas e fazer exames. Em junho, houve a transferência e o tão esperado positivo. A gestação foi gemelar, e precisou de muito repouso devido a um descolamento de placenta. Em janeiro de 2021, nasceram Heitor e Enrico, que hoje estão com 7 meses. "O segredo para positivo é paciência, persistência e fé em Deus", agradece a farmacêutica.

"A Flávia e o Adriano são exemplos de que a ciência e a medicina são o caminho. Graças a Deus, com a correta orientação profissional, a realização do sonho de ter filhos é possível", finaliza o dr. Vinícius Stawinski.

FONTE Dr. Vinicius Stawinski Medicina Reprodutiva

