DRA Advisors schließt Value-Add-Fonds-Kampagne mit 2,28 Mrd. $ über Plan ab

NEW YORK, 7. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Das in New York ansässige Unternehmen DRA Advisors hat für seine jüngste Flaggschiff-Fondsserie, den DRA Growth & Income Fund XI (DRA XI"), 2,28 Mrd. US-Dollar aufgebracht und damit sein ursprüngliches Ziel übertroffen. DRA XI führte eine erste Schließung im November 2022 und eine letzte Schließung im Oktober 2023 durch. DRA XI ist der größte Fonds, den DRA in seiner 38-jährigen Geschichte aufgelegt hat. Wie die Vorgängerfonds wird auch DRA XI weiterhin wertsteigernde Immobilienprojekte in den Bereichen Einzelhandel, Industrie, Mehrfamilienhäuser, Biowissenschaften und Büroimmobilien in den Vereinigten Staaten anstreben.

DRA XI zog mehr als 60 Investoren aus Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Über 80 % der Mittelbindungen des Fonds stammen von der bestehenden Investorenbasis der DRA, die sich aus Stiftungen, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds sowie betrieblichen und öffentlichen Pensionsfonds zusammensetzt.

„Wir können uns glücklich schätzen, eine unterstützende Investorenbasis zu haben, die weiterhin an unser Team, unsere Strategie und unsere Fähigkeit, Kapital einzusetzen, glaubt", sagte David Luski, President und Mitbegründer von DRA.

DRA XI konzentriert sich ausschließlich auf wertsteigernde Immobilieninvestitionen in den USA. Der Fonds hat bereits etwa 15% seines Kapitals in zehn verschiedene Investitionen in Industrie-, Einzelhandels- und Mehrfamilienhäuser investiert.

„Wir haben einen dreijährigen Akquisitionszeitraum", sagte Matt Shore, Chief Investment Officer von DRA, „und während dieses Zeitraums erwarten wir viele überzeugende Gelegenheiten, um aus notleidenden Situationen und motivierten Verkäufern Kapital zu schlagen."

Informationen zu DRA

DRA Advisors LLC ist ein in New York ansässiger, eingetragener Anlageberater mit rund 95 Mitarbeitern, der sich auf die Verwaltung von Immobilienanlagen für institutionelle und private Anleger spezialisiert hat, darunter Pensionsfonds, Universitätsstiftungen, Staatsfonds, Stiftungen und Versicherungsgesellschaften. Seit der Gründung von DRA im Jahr 1986 hat das Unternehmen Niederlassungen in Miami und San Francisco eröffnet und Immobilien im Wert von rund 39 Mrd. Dollar erworben. Die Akquisitionen umfassen 94 Millionen Quadratfuß an Industrieflächen, 65 Millionen Quadratfuß an Büroflächen, 87 Millionen Quadratfuß an Einzelhandelsflächen und 85.000 Mehrfamilienhäuser. Zum 30. September 2023 verfügt DRA über ein verwaltetes Bruttovermögen von 13,2 Mrd. US-Dollar. http://draadvisors.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2336525/DRA_Advisors_rgb_Logo.jpg