Dragonfly Fintech finalist voor G20 TechSprint 2022 CBDC Challenge

SINGAPORE, 21 juni 2022 /PRNewswire/ -- Dragonfly heeft een plaats veroverd in de finaleronde van de derde wereldwijde TechSprint-uitdaging van de G20. De uitdaging richt zich dit jaar op digitale valuta van centrale banken (CBDC), na de RegTech en SupTech van 2020 in Saoedi-Arabië en de Green Finance van 2021 in Italië. De wedstrijd van dit jaar wordt gehouden in het kader van het Indonesische voorzitterschap van de G20, die zal uitmonden in de top van staatshoofden en regeringsleiders van de G20 die in november 2022 op Bali zal worden gehouden.

De wereldwijde G20 TechSprint-competitie, die gezamenlijk wordt georganiseerd door Bank Indonesia en Bank of International Settlement Innovation Hub, richt zich op de ontwikkeling en presentatie van CBDC's voor klein- en groothandel als een levensvatbare oplossing op drie kerngebieden: uitgifte, groot- en kleinhandel en distributie van CBDC's; financiële inclusie door het gebruik van CBDC's; en CBDC's als een verbeterd middel voor interoperabiliteit tussen deelnemende soevereine betalingssystemen.

"We zijn vereerd dat we zijn gekozen als finalist in het segment uitgifte, groothandel, detailhandel en distributie van het CBDC. We lossen het bedienen van de toekomstige onvervulde behoeften van de industrie met innovatieve blockchain aangedreven oplossingen op. Deze groeimogelijkheid stelt ons in staat om te illustreren hoe Dragonfly digitaal bankieren vereenvoudigt en het hele spectrum bestrijkt van monetaire beleidsvorming tot groothandel, afwikkeling en distributie in de detailhandel in een interoperabel systeem," aldus Lon Wong, oprichter en CEO van het in Singapore gevestigde Dragonfly Fintech.

Dragonfly is ook verheugd over de toegenomen zichtbaarheid op het wereldtoneel als een vooruitstrevende Aziatische fintech-leider die voor het eerst werd geconcipieerd in 2015, en breidt haar voetafdruk wereldwijd snel uit om andere centrale banken te betrekken en te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun CBDC-visie.

Over Dragonfly Fintech

Dragonfly Fintech is een innovatieve aanbieder van fintech-oplossingen die gebruikmaakt van het ProximaX blockchain-protocol om tegemoet te komen aan de onvervulde digitale behoeften van klanten in het bankwezen en op de kapitaalmarkten, waardoor het ontluikende neobanking en CBDC wereldwijd worden bevorderd. Het bankieren van morgen, vandaag!

Ga voor meer informatie naar www.dfintech.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1842996/dragonfly_blacktexts_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Fintech Pte. Ltd.