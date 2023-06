Dragonfly Therapeutics annonce la présentation des résultats de la phase 1 de l'augmentation de dose du DF1001 TriNKET® lors de la réunion annuelle de l'ASCO 2023

Lors de la session ASCO Developmental Therapeutics - Immunotherapy ,le Dr Howard Safran a présenté des données encourageantes sur l'étude de phase 1/2 de Dragonfly portant sur DF1001, un TriNKET® engageant le système immunitaire et ciblant HER2 chez des patients atteints de tumeurs solides à un stade avancé.

WALTHAM, Massachusetts, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc, une société de biotechnologie en phase clinique qui développe de nouvelles immunothérapies, annonce la première présentation de ses données cliniques sur l'engageur immunitaire DF1001 TriNKET lors de la réunion annuelle de l'ASCO 2023 à Chicago. Dr Howard P. Safran, chef du service d'hématologie/oncologie du Lifespan Cancer Institute et directeur médical du Brown University Oncology Group, décrit l'essai clinique de phase 1/2 de Dragonfly sur TriNKET®, son DF1001 qui cible HER2, une première étude chez l'homme explorant l'innocuité, la tolérabilité et l'activité biologique et clinique préliminaire du DF1001.

Dr. Howard P. Safran, Chief of Hematology/Oncology at the Lifespan Cancer Institute and Medical Director for the Brown University Oncology Group at the ASCO 2023 Annual Meeting

« Je suis heureux de vous annoncer que le DF1001 de Dragonfly a terminé son évaluation de sécurité et atteint sa dose de phase 2 avec 67 % des biopsies de patients appariés montrant une réponse pharmacodynamique, et des signes clairs de bénéfice clinique en monothérapie et en combinaison », a déclaré le Dr Safran. « Nous n'avons pas observé de toxicité ni atteint la dose maximale tolérée, et nous observons des signes d'efficacité clinique encourageants dans une population hétérogène de patients atteints d'un cancer avancé et lourdement prétraité. L'activité en monothérapie a été observée à la fois chez les patients à HER2 élevé et à HER2 faible qui avaient progressé avec des thérapies antérieures dirigées contre HER2. »

Au 14 avril, date limite de présentation des données à l'ASCO, Dragonfly avait traité 106 patients avec le DF1001 en monothérapie. Le DF1001 s'est avéré sûr et bien toléré en monothérapie à des doses bihebdomadaires allant jusqu'à 15 mg/kg et a progressé avec succès dans les combinaisons de phase 1 avec le nivolumab et le nab-paclitaxel. Il n'y a pas eu de DLT avec le DF1001 pendant la phase d'augmentation de dose en monothérapie.

L'activité pharmacodynamique du DF1001 a été démontrée dans 67 % (28/42) des biopsies appariées en monothérapie.

Les données précliniques montrent que les TriNKETs stimulent directement et indirectement les cellules NK, les cellules T γδ et les cellules T CD8+. Les biopsies, prélevées avant et 4 à 6 semaines après que les patients ont commencé le traitement au DF1001, ont montré une tendance à l'augmentation de l'infiltration des cellules T CD8+ et/ou des cellules NK dans la tumeur démontrant ,ainsi la preuve du concept.

Le DF1001 a produit une activité anticancéreuse prometteuse associée à l'infiltration et à l'activation des cellules immunitaires dans les tumeurs de patients lourdement traités, qui avaient reçu jusqu'à 16 lignes de traitement antérieur et qui présentaient des cancers exprimant à la fois HER2 bas et HER2 haut.

Le DF1001 a généré des répondeurs RECIST en monothérapie chez des patients lourdement prétraités atteints de cancer du sein métastatique, de cancer colorectal, de cancer du poumon non à petites cellules et de cancer gastro-œsophagien.

Aux doses actives, vingt-cinq pour cent des patients atteints de cancer du sein (la majorité d'entre eux ayant un faible taux de HER2) ont présenté une réponse clinique, même lorsqu'ils avaient reçu en moyenne six lignes de traitement antérieures.

« Nous sommes très encouragés par les données de la phase 1 du DF1001 TriNKET qui, confirment les études précliniques de Dragonfly montrant le profil d'innocuité remarquablement attrayant des TriNKET et leur efficacité notable, y compris dans les environnements à faible expression HER2 et hétérogènes », a déclaré Joseph Eid, président de la R&D de Dragonfly. « Nous attendons avec impatience nos essais d'expansion de la phase 2 à la recherche de signaux, qui ont déjà commencé en monothérapie et en combinaison avec d'autres thérapies dans des populations de patients définies, et dans des lignes de traitement antérieures. »

Le DF1001 a également montré des bénéfices cliniques, y compris des réponses RECIST, en association avec le nivolumab ou le nab paclitaxel.

Des sites d'essais cliniques sont ouverts aux États-Unis, en France, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas.

Des informations complémentaires sur l'essai, y compris les critères d'éligibilité, sont disponibles à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (ClinicalTrials.gov Identifier : NCT04143711).

Six médicaments développés par Dragonfly sont en phase clinique, dont le DF1001.

À propos de DF1001

DF1001 est un candidat-médicament expérimental, premier de sa classe, ciblant HER2, qui entraîne une activation immunitaire dans les tumeurs solides. Le DF1001 stimule les récepteurs NK co-activés où la, co-stimulation NKG2D et CD16 produit une activation distincte et puissante des cellules NK, des cellules T γδ et des cellules T CD8+. Le DF1001 est en cours d'évaluation chez des patients adultes pour le traitement de tumeurs solides HER2-positives avancées. Le DF1001 a été découvert et développé à l'aide de la plateforme TriNKET de Dragonfly. Le DF1001 a le potentiel de stimuler une immunité anti-tumorale efficace chez les patients qui ne sont pas éligibles ou qui ne répondent pas de manière adéquate aux thérapies actuelles. DF1001 est le produit le plus avancé d'un pipeline de TriNKETs que Dragonfly développe pour répondre aux besoins non satisfaits des patients dans un large éventail de domaines pathologiques.

À propos de la plateforme TriNKET ® de Dragonfly ®

La plateforme TriNKET de Dragonfly est à la base d'un portefeuille de nouveaux produits thérapeutiques conçus comme des combinaisons naturelles exploitant les cellules NK, les cellules T γδ, les cellules T CD8+ et d'autres cellules du système immunitaire inné et adaptatif, qui, lorsqu'elles sont activées, provoquent la cytolyse des cellules cancéreuses et offrent une fenêtre thérapeutique unique au-delà des thérapies actuelles pour le traitement du cancer et des maladies inflammatoires chroniques.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique qui s'est engagée à découvrir, développer et commercialiser des thérapies utilisant sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifiques pour exploiter le système immunitaire du corps afin d'apporter des traitements révolutionnaires aux patients. En plus de ses actifs cliniques détenus en propre et de ses multiples actifs en clinique avec des partenaires, Dragonfly dispose d'un vaste portefeuille de candidats précliniques détenus en propre et développés à l'aide de ses plateformes propriétaires, ainsi que de collaborations fructueuses avec Merck, AbbVie, Gilead et Bristol Myers Squibb dans un large éventail de domaines pathologiques.

