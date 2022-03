Dragonfly Therapeutics annonce la réalisation de l'étape de développement clinique de phase 1 pour le programme d'immunothérapie expérimentale IL-12 en collaboration avec Bristol Myers Squibb

Dragonfly reçoit un paiement d'étape de la part de Bristol Myers Squibb pour la poursuite de son étude de phase 1 DF6002-001 avec un profil pharmacocinétique et une pharmacodynamique périphérique conformes aux modèles précliniques.

WALTHAM, Massachusetts, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly ») a annoncé aujourd'hui avoir atteint une étape importante du développement clinique de phase 1 pour le programme IL-12 DF6002/BMS-9896415. La DF6002/BMS-9896415 est une protéine de fusion à portion Fc d'immunoglobuline IL-12 monovalente censée avoir une forte efficacité antitumorale en favorisant la formation d'un micro-environnement tumoral inflammatoire propice à la formation de réponses antitumorales productives.

Dragonfly a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments) pour la DF6002 en mai 2020, et son essai clinique de phase 1/2 pour les patients atteints de tumeurs solides avancées a débuté en juillet 2020. Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) a signé un contrat de licence mondiale exclusive avec Dragonfly Therapeutics pour son programme d'immunothérapie expérimentale IL-12, y compris sa cytokine à demi-vie prolongée DF6002, en août 2020. Bristol Myers Squibb souhaite faire avancer la recherche et le développement de la DF6002 en oncologie et en hématologie.

Bristol Myers Squibb est responsable du développement et de toute commercialisation ultérieure de la DF6002/BMS-9896415 et de ses produits connexes dans le monde entier, y compris des décisions stratégiques, les responsabilités réglementaires, le financement et la fabrication. Dragonfly peut prétendre à des paiements d'étape supplémentaires en fonction de ses performances en matière de développement, de réglementation et de commercialisation. Dragonfly recevra jusqu'à 24 % de redevances sur les ventes nettes mondiales.

« Nous sommes très motivés par les progrès réalisés sur le programme DF6002/BMS-9896415 et par la collaboration avec Bristol Myers Squibb, dont la vaste gamme d'agents oncologiques permettra d'accélérer le développement de la DF6002, la cytokine la plus avancée de la gamme de Dragonfly », a déclaré Bill Haney, cofondateur et PDG de Dragonfly Therapeutics. « Nous sommes convaincus que le talent, l'expérience et l'engagement de l'équipe de Bristol Myers Squibb à l'égard de l'innovation scientifique permettront au programme DF6002/BMS-9896415 de découvrir de nouvelles solutions qui sauveront la vie des patients. »

« Nous sommes heureux de constater que les résultats cliniques confirment l'hypothèse initiale selon laquelle la DF6002/BMS-9896415 présente un profil très différent des autres programmes de cytokines », a déclaré Rupert Vessey, vice-président directeur de la recherche et du développement initial chez Bristol Myers Squibb et diplômé en médecine et philosophie de l'université d'Oxford. « Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Dragonfly afin de mieux orienter les données cliniques du programme à cette étape charnière de son développement, tout en continuant à tenir notre engagement de venir en aide à davantage de patients atteints de cancers. »

À propos de la DF6002

La DF6002, une cytokine IL-12 à demi-vie prolongée, est une immunothérapie expérimentale en cours d'évaluation chez des patients adultes pour le traitement de tumeurs solides avancées. La DF6002 peut stimuler une immunité antitumorale efficace chez les patients qui ne sont pas éligibles ou qui ne répondent pas suffisamment aux thérapies actuelles. La DF6002 est la plus avancée des cytokines développées par Dragonfly pour répondre aux besoins non résolus des patients atteints de cancers avancés.

L'essai clinique de phase 1/2 pour le programme DF6002/BMS-986415 est une première étude ouverte sur l'homme, à doses croissantes, accompagnée d'une étude sur l'amélioration de l'efficacité en groupes parallèles, conçue pour déterminer l'innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamie et l'activité antitumorale initiale de la DF6002 en monothérapie et en association avec le nivolumab. Des informations supplémentaires sur l'essai, y compris les critères d'éligibilité, sont disponibles à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT04423029).

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique en phase clinique qui s'engage à découvrir, développer et commercialiser des thérapies utilisant sa nouvelle technologie pour exploiter le système immunitaire inné de l'organisme afin d'apporter des traitements révolutionnaires aux patients. Dragonfly dispose d'une vaste gamme de candidats cliniques et précliniques découverts à l'aide de sa plateforme, lesquels se rapprochent des essais cliniques, et a établi des collaborations productives avec Bristol Myers Squibb, Merck et Abbvie visant un large éventail de domaines thérapeutiques. Pour en savoir plus, consultez le site www.Dragonflytx.com, ou suivez-nous sur Linkedln et sur Twitter .

Contacts

Dragonfly

Contact pour les médias : Anne Deconinck, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.