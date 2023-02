Dragonfly Therapeutics anuncia que todos los derechos de DF6002 revierten a Dragonfly

- Dragonfly Therapeutics anuncia que todos los derechos de DF6002, su programa patentado de inmunoterapia en investigación con IL12, revierten a Dragonfly

Dragonfly es ahora propietaria exclusiva de la citocina IL12, actualmente en fase 1 de escalada de dosis como monoterapia y en combinación con nivolumab. La IL12 de Dragonfly se diseñó para combinarse bien con una amplia gama de agentes oncológicos, como la radiación, la quimioterapia, los PD1 y los fármacos candidatos a células NK patentados por Dragonfly, como el TriNKET dirigido a HER2, en fase 2, y el TriNKET dirigido a EGFR, en fase 1

WALTHAM, Mass., 6 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla inmunoterapias novedosas, ha anunciado hoy que ahora posee todos los derechos para desarrollar DF6002, su novedoso programa de inmunoterapia de investigación con la citoquina interleucina-12 (IL-12), que se encuentra en fase 1 de desarrollo clínico, con escalada de dosis que progresa con éxito en monoterapia y en combinación con nivolumab, en EE.UU. y en Europa. El desarrollo clínico corre a cargo actualmente de Bristol Myers Squibb, pero se transferirá a Dragonfly en las próximas semanas

"Estamos muy contentos de recuperar el activo IL12 desarrollado por Dragonfly", declaró el doctor Joseph Eid, presidente de Investigación y Desarrollo de Dragonfly, que anteriormente dirigió el desarrollo clínico pionero de KEYTRUDA®. "Dado el alentador perfil que hemos observado tanto en modelos preclínicos como en la clínica hasta la fecha, estamos acelerando el desarrollo de DF6002 en una serie de indicaciones y combinaciones".

"Tenemos un gran respeto por Bristol Myers Squibb, cuya amplia gama de agentes oncológicos y equipo talentoso, experimentado y comprometido lo han convertido en un socio fuerte", explicó Bill Haney, cofundador y consejero delegado de Dragonfly Therapeutics.

Desde una colaboración original en 2017 centrada en hemopatías malignas, BMS y Dragonfly han iniciado múltiples colaboraciones adicionales que incluyen objetivos oncológicos y de neuroinflamación. BMS ha obtenido la licencia de seis candidatos a fármacos TriNKET de Dragonfly y dos de ellos se encuentran actualmente en fase clínica. BMS obtuvo la licencia de un TriNKET de Dragonfly para la neuroinflamación en enero de 2023.

"Apreciamos el duro trabajo del equipo de BMS en el desarrollo del DF6002, el fármaco más avanzado de la rica cartera de citocinas de Dragonfly", indicó Bill Haney. Y estamos encantados de que el doctor Eid, que ha tenido una carrera tan extraordinaria en el avance rápido y eficaz de fármacos en oncología, se encargue ahora de acelerar el DF6002 en la clínica".

Aceerca de DF6002

DF6002, la citoquina IL12 de vida media prolongada de Dragonfly, es una inmunoterapia en investigación que se está evaluando sola y en combinación con nivolumab en participantes con tumores sólidos localmente avanzados o metastásicos [NCT04423029]. DF6002 es una proteína de fusión Fc de inmunoglobulina IL12 monovalente propuesta para lograr una fuerte eficacia antitumoral mediante el establecimiento de un microambiente tumoral inflamatorio necesario para respuestas antitumorales productivas. El DF6002 tiene el potencial de estimular una inmunidad antitumoral eficaz en pacientes que no reúnen los requisitos o no responden adecuadamente a las terapias actuales. DF6002 es el fármaco más avanzado de una serie de citocinas que Dragonfly está desarrollando para hacer frente a las grandes necesidades no cubiertas de los pacientes con cáncer avanzado.

Acerca de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics es una empresa biofarmacéutica en fase clínica dedicada al descubrimiento, desarrollo y comercialización de terapias que utilizan su novedosa tecnología de anticuerpos biespecíficos para aprovechar el sistema inmunitario del organismo y ofrecer tratamientos innovadores a los pacientes. Además de sus activos clínicos de propiedad exclusiva, Dragonfly cuenta con una amplia cartera de candidatos preclínicos de propiedad exclusiva descubiertos mediante su plataforma patentada, así como colaboraciones productivas con Merck, AbbVie, Gilead y Bristol Myers Squibb en una amplia gama de áreas patológicas.

