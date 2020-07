Dragonfly Therapeutics avvia lo studio di fase 1/2 della sua immunoterapia IL12 in pazienti con tumori solidi avanzati

L'azienda annuncia il reclutamento e il dosaggio del suo primo paziente in un trial clinico di fase 1/2 per valutare la sua nuova citochina IL12, DF6002.

WALTHAM, Massachusetts, 21 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly" o l' "Azienda"), società biotecnologica di fase clinica che sviluppa nuove immunoterapie, ha annunciato oggi di aver dosato il suo primo paziente in uno studio di fase 1/2 dell'immunoterapia sperimentale IL12 di proprietà dell'Azienda, il DF6002. Il trial clinico del DF6002 di Dragonfly sta attualmente reclutando pazienti con tumori solidi avanzati al Lifespan Cancer Institute del Rhode Island Hospital, la principale clinica universitaria della Brown University, con altri siti programmati per aprire a breve. DF6002 sarà il secondo farmaco di Dragonfly nel clinico, dopo che la sua terapia di attivazione cellule NK DF1001 ha iniziato i test clinici nell'autunno del 2019.

"Il candidato terapeutico DF6002 è particolarmente entusiasmante," ha detto il dr. Mario Sznol, membro del comitato medico-scientifico di Dragonfly e professore di medicina e co-direttore di Immunologia del cancro dello Yale Cancer Center. "IL12 di Dragonfly con emivita estesa con potenza mantenuta e notevoli dati anti-tumorali in vivo può aiutare a realizzare il potenziale lungamente atteso di questa citochina in una vasta popolazione di malati di cancro."

"Il pacchetto dati pre-clinico di Dragonfly su IL12 è straordinario, e siamo ansiosi di dimostrare i suoi effetti sui malati di cancro"," ha detto il dr. Tyler Jacks, direttore del Koch Institute al MIT e presidente del comitato scientifico dell'Azienda. "DF6002 è la prima citochina di Dragonfly ed ha dimostrato un'efficacia preclinica superiore al nativo IL12 combinato con un profilo di sicurezza preclinico convincente e ampia finestra terapeutica."

Dragonfly Therapeutics ha ricevuto l'approvazione di nuovo farmaco sperimentale per DF6002 dalla Food and Drug Administration (FDA) americana a fine maggio. Il trial clinico di fase 1/2 dell'azienda è uno studio first-in-human, multi-parte, in aperto, non randomizzato, a dose multipla ascendente per analizzare la sicurezza, tollerabilità, farmacocinetica, attività biologica e clinica del DF6002 da solo e in combinazione con inibizione PD-1 in pazienti con tumori solidi localmente avanzati o metastatici, seguiti da espansione in indicazioni selettive.

Avviare i trial clinici con la nostra prima citochina sottolinea sia l'ampiezza del portafoglio Dragonfly di terapeutiche innovative e sia il passo con cui il nostro team sta portando nuove opzioni di trattamento importanti ai malati di cancro e di malattie autoimmuni," ha detto Bill Haney, AD e cofondatore di Dragonfly. "Oltre al DF6002, alle nostre proficue collaborazioni per produrre farmaci per BMS, Merck e Abbvie, e al nostro TriNKET DF1001 che al momento avanza in fase clinica, siamo già in pista per portare il nostro secondo TriNKET a IND nel 2021."

Ulteriori informazioni sul trial, come i criteri di ammissibilità, si possono trovare su: https://clinicaltrials.gov (ClinicalTrials.gov Identificativo: NCT04423029).

Informazioni su DF6002

Il DF6002, citochina IL12 ad emivita estesa di Dragonfly, è un'immunoterapia sperimentale in fase di valutazione nei pazienti adulti per la cura dei tumori solidi avanzati. DF6002 ha il potenziale di stimolare un'effettiva immunità antitumorale nei malati che non sono ammessi o non rispondono adeguatamente alle terapie esistenti. DF6002 è il più avanzato di una pipeline di citochine che Dragonfly sta sviluppando per soddisfare l'esigenza largamente disattesa dei malati di cancro avanzato.

Informazioni su Dragonfly

Dragonfly Therapeutics è un'azienda biofarmaceutica di fase clinica impegnata a scoprire, sviluppare e commercializzare terapie che usino la sua nuova tecnologia anticorpale bispecifica che sfrutta l'innato sistema immunitario del corpo per portare ai pazienti trattamenti rivoluzionari per il cancro. Dragonfly ha una profonda pipeline di candidati preclinici interamente proprietari scoperti usando la sua piattaforma, che stanno progredendo verso la fase clinica, così come una serie di proficue collaborazioni con BMS, Merck e Abbvie in una vasta serie di malattie.

