Dragonfly Therapeutics kondigt BMS Opt-in aan van vierde op TriNKET™ gebaseerde kandidaat-geneesmiddel voor immunotherapie

Dragonfly zal een betaling ontvangen van $ 12 miljoen en komt in aanmerking voor potentiële toekomstige mijlpalen en royalty's op netto omzet.

WALTHAM, Massachusetts, 10 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly" of het "Bedrijf"), heeft vandaag aangekondigd dat Bristol Myers Squibb ("BMS") een licentie heeft verkregen van Dragonfly voor het vierde kandidaat-geneesmiddel op basis van TriNKET™ in het domein van de immunotherapie. Sinds de oorspronkelijke samenwerking van 2017 gericht op hematologische maligniteiten, hebben de bedrijven een akkoord bereikt over twee aanvullende samenwerkingen op het gebied van solide tumoren en auto-immuunziekten.

"Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van de kandidaten die zijn ontwikkeld op basis van Dragonfly's TriNKET™-technologie," aldus Rupert Vessey, FRCP, DPhil, voorzitter van onderzoek en vroege ontwikkeling, Bristol Myers Squibb. "In amper drie jaar tijd heeft Dragonfly vier kandidaat-geneesmiddelen geleverd aan BMS, een opmerkelijk tempo van ontwikkeling. Gedurende die tijd hebben we de kandidaat-geneesmiddelen op basis van TriNKET™ van Dragonfly beoordeeld in zowel kanker- als auto-immuunindicaties en hebben we samen drie samenwerkingsverbanden opgebouwd. Wij blijven ons aangemoedigd voelen door de mogelijke behandelingsmogelijkheden voor patiënten door gebruik te maken van de kracht van NK-cellen."

"Wij hebben een uiterst productieve samenwerking met BMS gehad en zijn tevreden met zowel de snelheid van onze ontwikkelingsinspanningen als de voortdurende validatie van ons platform die in deze opt-in beslissing van BMS zijn weerspiegeld," aldus Bill Haney, algemeen directeur van Dragonfly. "Naarmate we onze interne programma's voortzetten, waaronder onze klinische fase TriNKET DF-1001 en IL12 cytokine DF-6002, kijken we uit naar een sterke voortdurende samenwerking met BMS om potentiële nieuwe op NK-cellen gebaseerde behandelingsopties te bieden aan patiënten met kanker, auto-immuunziekten en neurologische aandoeningen."

Dragonfly Therapeutics is een op de klinische fase gericht biofarmaceutisch bedrijf dat zich inzet voor het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van therapieën die gebruikmaken van zijn nieuwe bispecifieke antilichaamtechnologie om het aangeboren immuunsysteem van het lichaam te benutten bij baanbrekende behandelingen van patiënten. Dragonfly heeft een groot aantal eigen preklinische kandidaten ontdekt met behulp van zijn platform die vooruitgang boeken in de richting van de klinische fase, evenals productieve samenwerkingen met BMS, Merck en Abbvie in een breed scala van ziekten en aandoeningen.

