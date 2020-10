Dreame Technology amasse plus d'un million de dollars pour le financement de son aspirateur sans fil T20

Très puissant, pratique et efficace, l'aspirateur T20 produit jusqu'à 150 W de puissance d'aspiration et est équipé d'un moteur haute vitesse de 125 000 tr/min. En mode automatique, la puissance d'aspiration adaptative intelligente peut détecter les différentes surfaces et ajuster la puissance d'aspiration en conséquence. Pendant ce temps, le groupe concentrique de 12 cyclones de pointe obstrue le conduit d'air afin de garantir une puissance d'aspiration durable pendant l'utilisation.

L'aspirateur T20 de Dreame est doté d'un système de filtration en cinq étapes qui lui permet de filtrer la poussière, la saleté et les polis avec une efficacité pouvant atteindre 99,97 %. Cette capacité de filtration précise emprisonne toute la poussière tout en libérant simultanément de l'air propre et rafraîchissant, ce qui éloigne la famille de la pollution secondaire et augmente la durée de vie des filtres de l'aspirateur de 63 % par rapport au modèle V10 de la marque.

« L'aspirateur T20 de Dreame fait appel à une ingénierie de niveau aéronautique pour offrir une puissance de nettoyage, une efficacité et une portabilité de classe mondiale à la maison, dans la voiture et ailleurs. Notre équipe a mené des travaux de recherche et de développement vigoureux et a fait d'innombrables essais pour faire en sorte que cet aspirateur représente la prochaine génération à tous les égards », a déclaré Frank Wang, directeur du marketing de Dreame.

Le modèle T20 est également doté d'une brosse à rouleau antidérapante, qui permet de retirer les cheveux et les poils d'animaux de compagnie qui pourraient s'enrouler autour du rouleau pendant l'utilisation, ainsi que d'un écran intelligent DELO et d'une gâchette électronique à verrouillage automatique. Grâce à une batterie amovible supplémentaire, l'aspirateur peut fonctionner jusqu'à 140 minutes, ce qui facilite le nettoyage des logements de grande taille.

L'aspirateur T20 est actuellement en vente sur Indiegogo au prix réduit de 229 $ US. En plus du lancement de l'aspirateur T20, Dreame lancera une série de promotions exclusives sur AliExpress pendant le festival « Double Eleven ». Ces promotions seront appliquées au portefeuille de produits existant de l'entreprise, dont les modèles V11 et V10. Les modèles T20 et D9 seront également disponibles sur les plateformes de commerce électronique mondiales pendant le Black Friday. Demeurez à l'affût pour en savoir plus à ce sujet.

SOURCE Dreame Technology