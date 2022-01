Dreametech weźmie udział w targach CES 2022

Dreametech dokłada starań, aby wszystkie produkty firmy były wyposażone w zaawansowane technologicznie silniki, zapewniając urządzeniom dużą moc ssania. Na CES 2022 firma Dreametech przygotowała nieco nowości. Aby zaprezentować pełną gamę innowacji technologicznych firmy, Dreametech pokaże w swojej ofercie L10 Pro, W10 i Z10 Pro.

L10 Pro wyposażono w najnowszy system nawigacji Dreametech, który łączy w sobie technologie LiDAR i mapowania 3D. Technologie te umożliwiają urządzeniu zapamiętywanie planów podłogi, omijanie przeszkód i znaczne optymalizowanie tras sprzątania. Za pośrednictwem aplikacji można korzystać z interaktywnej mapy 3D, co umożliwia szybkie tworzenie spersonalizowanych planów sprzątania.

W10 sprawia, że sprzątanie wymaga jeszcze mniej wysiłku dzięki zautomatyzowanemu płukaniu, czyszczeniu i suszeniu wkładów do mopa. To pierwszy model automatycznych odkurzaczy i mopów Dreametech, który obsługuje tę funkcję. Wyróżnia się on spośród większości modeli dostępnych na rynku dokładnym samoczyszczeniem oraz automatycznym suszeniem wkładów do mopa gorącym powietrzem bezpośrednio po zakończeniu sprzątania, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni.

Automatyczny odkurzacz i mop Dreametech Z10 Pro jest pierwszym produktem marki ze stacją do automatycznego opróżniania. Umożliwia to robotowi automatyczne wysypywanie kurzu i zanieczyszczeń ze zbiornika do czterolitrowego worka znajdującego się w stacji, który po napełnieniu wystarczy wyrzucić i założyć nowy. Funkcja ta pozwala na dodatkową automatyzację sprzątania domu i zapewnia wystarczającą ilość miejsca w zbiorniku na 65 dni codziennego sprzątania bez opróżniania worka.

Planowana oferta Dreamtech

Poza automatycznymi odkurzaczami i mopami wyposażonymi w przełomowe technologie firmy Dreamtech zaprezentuje automatyczny odkurzacz i mop D9. D9 umożliwia mycie podłóg twardych i odkurzanie dywanów, korzystając z nawigacji opartej na technologii LiDAR, aby uczynić automatyczne sprzątanie łatwym dla klientów z całego świata.

Wśród odkurzaczy pionowych znajdują się Dreametech P10, P10 Pro, T10, T20 i T30. Te mocne, lekkie odkurzacze pionowe dysponują mocą ssania od 20kPa do 27kPa i umożliwiają dokładne sprzątanie i ułatwiając docierania do trudno dostępnych miejsc dzięki dużemu wyborowi akcesoriów. Czas działania od 50 minut w przypadku modelu P10 do 90 minut w przypadku T30 zapewnia użytkownikom wystarczającą moc, aby posprzątać całą powierzchnię większości domów po jednokrotnym ładowaniu.

Dreametech prezentuje również odkurzacze do pracy na mokro i sucho H11 i H11 Max, które zaprojektowano do czyszczenia podłóg twardych. Obydwa odkurzacze wyposażono w liczne funkcje, takie jak podwójny zbiornik – z czystą wodą, którą nawilżana jest szczotka obrotowa oraz ze zużytą wodą pozostałą po usunięciu brudu i wody ze szczotki przez system separacji zabrudzeń – jest to automatyczna funkcja czyszcząca aktywowana jednym przyciskiem. Inną funkcją tych odkurzaczy jest intuicyjny ekran stanu urządzenia.

Firma Dreametech uważa, że ta bogata oferta odpowiednio prezentuje innowacyjne technologie firmy i wszechstronność jej produktów. Odwiedź stoisko Dreametech na CES 2022, aby zobaczyć te imponujące, innowacyjne produkty w akcji.

Dreametech

Firma Dreametech, założona w 2017 roku, to innowacyjna marka produktów konsumpcyjnych, która skupia się na inteligentnych urządzeniach do sprzątania domu. Wizją firmy jest poprawa jakości życia dzięki technologii. Śledź nas na Facebooku , Instagramie i Twitterze . Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.dreame-technology.com .

