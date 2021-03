Drip Capital conclut une facilité de crédit d'entrepôt consentie de 40 millions de dollars avec East West Bancorp afin de faciliter le financement du commerce extérieur pour les petites entreprises

« Drip se développe à un rythme rapide et les partenariats institutionnels sont une pierre angulaire de notre stratégie de marchés de capitaux. Le partenariat avec East West Bank représente une étape importante pour notre société. Cela renforcera notre capacité à offrif un financement rapide et sans faille aux exportateurs et importateurs mondiaux. Nous sommes ravis de travailler avec Mark Parsa et l'équipe d'EastWest au moment où nous multiplions nos opérations pour servir beaucoup plus de clients », a déclaré Pushkar Mukewar, cofondateur et PDG de Drip Capital.

« Nous sommes heureux d'apporter un soutien financier à une entreprise de fintech comme Drip Capital pour l'aider à réaliser son plan de croissance », a déclaré Kristine H. Pfeilsticker, FVP-Responsable des relations en finances structurées chez East West Bank. « Nous avons tous deux une grande expérience du financement transfrontalier et une volonté commune d'offrir des solutions innovantes aux PME ».

« Cette nouvelle facilité de crédit basée sur des actifs apporte à Drip une capacité de financement supplémentaire considérable pour appuyer la prochaine phase de croissance de notre société. Nous sommes ravis de développer nos programmes de marchés de capitaux, qui offrent un accès sans précédent aux actifs de financement du commerce. Malgré la pandémie et la dislocation des marchés des capitaux qui en a résulté, nous avons été extrêmement impressionnés par l'exécution et l'approche axée sur les solutions de l'équipe de la East West Bank », a déclaré Karl Boog, responsable des marchés des capitaux chez Drip Capital.

Drip Capital est un leader du marché dans le domaine du financement du commerce international. La société offre des solutions de financement du commerce aux États-Unis et sur les marchés émergents comme l'Inde et le Mexique en permettant à ses clients d'accéder rapidement à des fonds de roulement. Drip travaille avec plus de 1 500 vendeurs et acheteurs répartis dans plus de 80 pays. La société FinTech a financé plus de 1,2 milliard de dollars US de commerce international depuis sa création en 2016.

Aux États-Unis, Drip fournit des solutions de financement des acheteurs - financement de la chaîne d'approvisionnement et financement des stocks - aux PME importatrices, qui approvisionnent ensuite les multinationales du pays. La société est un partenaire financier stratégique pour ces PME. Elle leur permet de gérer efficacement leurs flux de trésorerie / fonds de roulement afin d'accélérer la croissance durable de leur entreprise.

Drip a levé des fonds de près de 200 millions de dollars US grâce au capital-risque et à la dette depuis 2016, dont plus de 45 millions de dollars US en capitaux propres par le biais d'investisseurs tels qu'Accel Partners, Sequoia Capital, Wing VC et Y Combinator.

East West Bancorp est une société publique dont l'actif total dépasse 50 milliards de dollars US. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole « EWBC ». La filiale qui appartient totalement à la société East West Bank est l'une des plus grandes banques indépendantes ayant son siège en Californie et l'une des plus grandes institutions de dépôt minoritaires des États-Unis. La banque offre des services bancaires commerciaux et de consommation qui aident les clients à aller plus loin et à saisir de nouvelles opportunités des deux côtés du Pacifique. La East West Bank exploite plus de 120 sites dans des villes clés des États-Unis et de la Grande Chine. Le groupe de financement structuré de la banque fournit des facilités de prêt garanties de choix aux sociétés de financement spécialisées et aux transactions de financement de projets. Pour en savoir plus sur la East West Bank, veuillez consulter le lien www.eastwestbank.com .

Contact pour les médias :

Vanita D'souza

Responsable de la communication à Drip Capital

Portable : +1 650-590-0455

Email: [email protected]

Contact de l'investisseur : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1474042/Drip_s_Creative.jpg

SOURCE Drip Capital