Drive System Design und Alvier Mechatronics schließen gemeinsame Betriebsvereinbarung zur Bereitstellung nachhaltiger elektrisierter Antriebslösungen

Alvier Mechatronics wird von der branchenführenden Muttergesellschaft Höganäs AB unterstützt

Die Zusammenarbeit verkürzt die Markteinführungszeit, erhöht die Nachhaltigkeit und nutzt die modernste Technologie der Branche für die Entwicklung von elektrisierten Antrieben

FARMINGTON HILLS, Michigan, 25. Oktober, 2022 /PRNewswire/ -- Drive System Design (DSD), ein Unternehmen, das sich auf die schnelle Konstruktion und Entwicklung von elektrisierten Antriebssystemen spezialisiert, und Alvier Mechatronik, ein Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen mit besonderer Kompetenz im Bereich fortschrittliche Materialien und Produktionsmethoden für nachhaltige, volumenstarke Anwendungen, schließen sich zusammen, um die Mobilitätsbranche mit Ingenieurdienstleistungen zu versorgen, mit denen nachhaltige Lösungen für elektrisierte Antriebe in Anwendungen der Bereiche Automobil, Nutzfahrzeuge, Off-Highway-Fahrzeuge, Seefahrt und Luft- und Raumfahrt unterstützt werden.

Die beiden Unternehmen unterzeichneten eine gemeinsame Betriebsvereinbarung, um das Know-how von DSD in Bezug auf das Design von vollständig elektrisierten Antriebssystemen einschließlich Simulation, Prototypentwicklung und Validierung mit den branchenführenden Fähigkeiten von Alvier Mechatronics in den Bereichen Pulvermetallurgie und elektromagnetisches Design zu kombinieren. Diese Zusammenarbeit wird bedeutende Verbesserungen bei der Entwicklung von elektrisierten Systemen ermöglichen und der Branche innovative schlüsselfertige Lösungen bieten, darunter:

Beschleunigung der Markteinführung durch die Kombination von metallurgischen und elektromagnetischen Entwicklungsphasen und reduzierte Prototyp-Durchlaufzeit.

der Markteinführung durch die Kombination von metallurgischen und elektromagnetischen Entwicklungsphasen und reduzierte Prototyp-Durchlaufzeit. Mehr Nachhaltigkeit bei der Verwendung von CO2, was zu einer Gesamtreduzierung während des Entwicklungsprozesses führt, um die Fähigkeit beider Unternehmen zu ergänzen, den CO2-Ausstoß während des Systembetriebs zu reduzieren.

bei der Verwendung von CO2, was zu einer Gesamtreduzierung während des Entwicklungsprozesses führt, um die Fähigkeit beider Unternehmen zu ergänzen, den CO2-Ausstoß während des Systembetriebs zu reduzieren. Fachwissen aus der kombinierten Erfahrung und den Ressourcen von Höganäs AB, DSD und Alvier Mechatronics.

„Diese Zusammenarbeit wird Nutzen aus den kombinierten Fähigkeiten und Möglichkeiten jedes Unternehmens ziehen, um unsere neuen und bestehenden Kunden auf eine begeisternde Art und Weise zu bedienen", erklärte Daniel Hervén, CEO von Alvier Mechatronics.

„Die Zusammenarbeit mit Alvier Mechatronics ist eine großartige Gelegenheit für DSD, seinen Beitrag zur Weiterentwicklung von nachhaltigen elektrisierten Antrieben über eine Reihe kritischer Branchen hinweg zu diversifizieren", sagte Mark Findlay, Managing Director von DSD. „Es ist ein Unternehmen mit zuverlässigen Fähigkeiten in der Branche, und wir freuen uns darauf, die Grenzen der nachhaltigen Elektrisierung zu erweitern."

Informationen zu Drive System Design Inc.

Drive System Design (DSD) Inc. spezialisiert sich auf die schnelle Entwicklung und Konstruktion von elektrisierten Antriebssystemen und zugehörigen Technologien mithilfe von jahrzehntelanger Erfahrung, schlüsselfertigen Fähigkeiten und unübertroffenem Fachwissen, auf das Kunden vertrauen. Das weltweit anerkannte Ingenieursteam mit Sitz in Farmington Hills, Michigan, arbeitet direkt und in Kollaboration mit OEMs aus den Bereichen Automobil, Nutzfahrzeuge, OEMs für Luft- und Raumfahrt sowie Rüstung, Tier-1s und Branchenforschungsinstituten zusammen. Das Unternehmen bietet unerreichte Fähigkeiten in den Bereichen Systemintegration, Simulationsausführungsdesign, Effizienzsteigerung, Entwicklungstests sowie Analyse und Steuerung von Getriebesystemen und elektrisierten Antriebssträngen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf drivesystemdesign.us.

Informationen zu Alvier Mechatronics:

Alvier Mechatronics gehört zur Höganäs Group, einem Marktführer im Bereich Metallpulver. Alvier Mechatronics ist ein Start-up-Unternehmen, das 2018 mit dem Ziel gegründet wurde, wissensbasierte eDrive-Lösungen zu entwickeln. Es bietet Unternehmen mit fortschrittlichen Ingenieurdienstleistungen einen schnellen Weg, um leistungsstarke und integrierte eDrive-Lösungen zu konstruieren. Von Konzeption über Design, Simulation, Validierung bis hin zur Prototypentwicklung und Erstellung von A-Mustern verwenden wir einen systematischen Ansatz, um ein geringeres Gewicht und eine geringere Anzahl von Teilen zu erzielen und gleichzeitig die Gesamteffizienz zu steigern.

Weitere Informationen erhalten Sie auf alviermechatronics.com.

