DriveWealth e Sproutfi fazem parceria para tornar o investimento nos mercados dos EUA acessível na América Latina

JERSEY CITY, Nova Jersey, 29 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A DriveWealth, LLC, pioneira em investimentos fracionários e finanças integradas, e a Sproutfi, uma plataforma de investimentos que prioriza o social e que oferece títulos por meio de sua afiliada Northbound Securities LLC, anunciaram hoje uma parceria para aumentar a viabilidade do acesso a investimentos nos mercados dos EUA para todos os latino-americanos. As contas abertas por meio da plataforma Sproutfi serão mantidas na DriveWealth. Aproveitando a tecnologia de negociação fracionária em tempo real da DriveWealth, os usuários poderão investir nos mercados dos EUA com até mesmo USD 1, o que torna o investimento inclusivo e educacional por meio da experiência móvel comunitária da Sproutfi*. A negociação fracionária permite que os investidores negociem e detenham quantidades de ações fracionárias de menos de uma ação total (por exemplo, 0,45 ações) em sua conta.

Antes, investir nos mercados dos EUA era uma experiência excludente para os latino-americanos, já que investir era algo considerado reservado a indivíduos de alto patrimônio líquido com uma compreensão profunda dos mercados. Embora 46% da população da América Latina não tenha acesso a serviços financeiros, de acordo com o Banco Mundial, a tecnologia está impulsionando a inclusão financeira de várias maneiras. Como muitos investidores iniciantes estão recorrendo às redes sociais para aprender sobre investimentos, a Sproutfi está fornecendo a tecnologia que eles necessitam para tornar o investimento profundamente social. Por meio de produtos de investimento fáceis de usar, conteúdo educacional e ferramentas de rede social, os usuários podem acessar os conhecimentos da comunidade para aprender sobre investimentos com seus amigos.

"Acreditamos no poder do aprender fazendo aqui na DriveWealth, e a Sproutfi está fazendo exatamente isso - está facilitando para as comunidades aprenderem a investir removendo as barreiras tradicionais que antes as continham", disse Bob Cortright, fundador e CEO da DriveWealth. "Estamos entusiasmados em lançar nossa parceria para ampliar ainda mais a viabilidade do acesso ao investimento para a população latino-americana."

"Para democratizar o investimento em toda a América Latina, precisávamos fazer parceria com uma corretora experiente, na qual nossos usuários pudessem confiar para manter seus ativos. A DriveWealth faz exatamente isso. O histórico de desempenho, transparência e suporte dedicado da empresa é diferente de nossa experiência com outras plataformas – nossos usuários agora podem ter acesso aos mercados dos EUA com confiança", disse Ruben Guerrero, cofundador e CEO da Sproutfi. "Graças a essa parceria, todos os investidores da América Latina podem ter acesso fácil à tecnologia que necessitam para construir patrimônio de longo prazo em colaboração com seus amigos, familiares e comunidades on-line."

As comunidades de toda a América Latina agora poderão investir com base no dólar (ou seja, em ações fracionárias) em mais de 6.000 títulos e ETFs dos EUA, tornando o investimento nos mercados dos EUA acessível e viável economicamente.

Sobre a DriveWealth

A DriveWealth, pioneira em negociação de ações fracionárias e investimentos integrados, é uma empresa de tecnologia visionária que capacita mais de 100 parceiros em todo o mundo a conquistar seus clientes colocando os mercados na palma de sua mão. Acreditamos que o futuro seja fracionário, transacional e móvel. Todos os dispositivos móveis devem ser uma porta de entrada para acessar produtos, serviços, assessoria e assistência em relação a investimentos e economias para cidadãos globais de todas as idades, graus de patrimônio e níveis de experiência financeira. A plataforma de apoio consultivo baseada em nuvem e com tecnologia moderna da DriveWealth permite que os parceiros ofereçam continuamente experiências de investimento de marca para impulsionar a aquisição, a fidelidade, a retenção e o crescimento da receita dos clientes. O compromisso da DriveWealth com a evolução e a inovação contínuas faz com que ela seja a parceira ideal para a Sproutfi. Para mais informações, acesse drivewealth.com ou conecte-se conosco no Twitter @DriveWealth ou no LinkedIn.

Sobre a Sproutfi

Fundada em fevereiro de 2021 por Ruben Guerrero e Tyler Richie, a Sproutfi é uma empresa de investimentos com operações em toda a América Latina que permite aos investidores investir em ações e ETFs dos EUA com apenas USD 1 por meio de sua corretora afiliada norte-americana Northbound Securities LLC, sem necessidade de valor mínimo para a conta e sem comissões. Ela também atua como uma rede social por meio da qual os clientes recebem conteúdo de educação financeira e compartilham ideias de investimento — compartilhando conhecimento, descobrindo novos produtos e aprendendo a alocar melhor seus recursos. Baixe o aplicativo da Sproutfi para saber mais.

*Esteja ciente de que a negociação fracionária tem riscos e limitações específicos, que você deve entender antes de participar do Programa de Ações Fracionárias da DriveWealth. Consulte a Declaração sobre Negociações da DriveWealth para obter mais informações.

