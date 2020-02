Drohnen von MMC im Einsatz gegen den neuen Coronavirus-Ausbruch

PEKING, 10. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Der Jahresanfang 2020 ist für die meisten Chinesen kein gewöhnlicher: Nach dem plötzlichen Ausbruch des Coronavirus zunächst im chinesischen Wuhan taten sich schnell alle Städte zusammen, um mit vereinten Kräften dagegen anzukämpfen. Shenzhen MicroMultiCopter (MMC) reagierte schnell und setzte unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) zur Präventionslösung und ein Team aus über 200 Personen ein. Mit mehr als 100 Drohnen, die in viele Städte wie Shanghai, Guangzhou, Zhaoqing, und andere Gebiete entsendet wurden, eilten diese an die Frontlinie, um den Kampf zu unterstützen. Die Ansteckungsgefahr für die Hilfskräfte an der Frontlinie wurde so drastisch reduziert.