Droit arrecada $23 milhões em rodada de financiamento de Série B para apoiar seu crescimento global e o desenvolvimento de produtos de gestão de patrimônio

A rodada foi coliderada pela Pivot Investment Partners e pela UBS.

NOVA YORK, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Droit, uma empresa de tecnologia na vanguarda da lei e regulamentação computacionais, anunciou hoje que arrecadou, em sua mais recente rodada de financiamento, um investimento de Série B no valor de 23 milhões de USD. A rodada foi liderada pela Pivot Investment Partners e pela UBS, a maior gestora de patrimônio do mundo, por meio de sua unidade de risco e inovação, a UBS Next. A Goldman Sachs, que já era investidora, também participou desta rodada de financiamento.

Desde sua fundação no final de 2012, a Droit se destacou como uma empresa de tecnologia que promove a conformidade regulatória global no espaço dos mercados de capitais. Sua plataforma patenteada, denominada Adept, é utilizada pelas maiores instituições financeiras do mundo para tomada de decisões e auditabilidade antes e depois das transações.

O investimento apoiará a entrada da Droit no universo da gestão de patrimônio, possibilitando o desenvolvimento de produtos especificamente criados para o setor, incluindo Adequação Internacional e Adequação de Produtos. Essa extensão natural da plataforma Adept para uso na gestão de patrimônio permitirá que as instituições financeiras se beneficiem da mesma infraestrutura transparente para tomada de decisão que foi implementada para os mercados de capitais. O investimento também permitirá a expansão de produtos novos e existentes da Droit, incluindo Relatórios de Posição, Relatórios de Transação, avanços no pacote de produtos Pré-Transação da Droit, e o desenvolvimento de novos serviços baseados na nuvem.

"Este ano marcou o décimo aniversário da Droit e somos muito gratos pelo apoio de nossos investidores e por sua confiança em nosso sucesso futuro. Esse financiamento nos permitirá acelerar o desenvolvimento de nossas novas linhas de produtos", disse Brock Arnason, fundador e diretor executivo da Droit. "Também estamos entusiasmados em fazer parte do portfólio de empresas 'FinTech' da UBS Next. Estamos ansiosos por trabalhar com essas empresas para desenvolver nossos recursos de gestão de patrimônio".

"Acreditamos que os recursos da Droit ajudarão as empresas a desbloquear potenciais fluxos de receita, simplificando e impulsionando a conformidade regulatória em tempo real", disse Mike Dargan, diretor da área digital e de informações da UBS. "Por meio desse investimento, trabalharemos com a Droit para desenvolver sua gama de produtos para o setor, e estamos ansiosos por ampliar nosso relacionamento com a empresa em todo o nosso negócio de gestão de patrimônio".

Esta rodada de financiamento acontece em um período de forte crescimento para a Droit. Nos últimos dois anos, a Droit lançou quatro novas linhas de produtos e aumentou seu número de funcionários em quase 70%, adicionando funções de liderança nas áreas de tecnologia e desenvolvimento de negócios. Além disso, a Droit expandiu sua pegada global, estabelecendo uma presença em Singapura para apoiar os clientes existentes e construir novos relacionamentos na região.

"Desde nosso investimento inicial na Droit, ficamos incrivelmente impressionados com a forma como a equipe abraçou a complexidade regulatória, desenvolveu produtos inovadores através de sua plataforma patenteada, e abriu caminho para uma nova abordagem à conformidade orientada por consenso. Foi com muito orgulho que lideramos esta rodada de financiamento. Vemos um potencial imenso na expansão da plataforma Adept para uso no universo da gestão de patrimônio e não só", disse Dinkar Jetley, cofundador e sócio-gerente da Pivot Investment Partners.

Sobre a Droit: A Droit

é uma empresa de tecnologia na vanguarda da lei e regulamentação computacionais para o setor de finanças e outros domínios. Fundada em 2012, a Droit tem muitas das maiores instituições financeiras do mundo em seu portfólio de clientes. A premiada plataforma patenteada da empresa, denominada Adept, permite a implementação de regras regulatórias em conformidade com o consenso do setor. A plataforma Adept processa dezenas de milhões de consultas por dia, decidindo em tempo real quais interações são legalmente permitidas em todo o mundo. A plataforma é usada pelas instituições para avaliar, com uma latência inferior a milissegundos, todas as implicações regulatórias de qualquer interação em sua infraestrutura transacional.

Para mais informações, acesse droit.tech. Para obter mais informações sobre os produtos da Droit, entre em contato com [email protected].

Sobre a Pivot Investment Partners A

Pivot Investment Partners LLC é uma equipe de profissionais operacionais com nível de diretores executivos que cresceu e transformou empresas de serviços financeiros em todo o mundo. A empresa trabalha em estreita colaboração com um conjunto seleto de empresas 'FinTech' e 'InsurTech' de alto potencial, investindo sua experiência operacional e seu capital no sucesso e crescimento acelerado dessas empresas. Para mais informações, acesse www.pivotinvestment.com.

Sobre a UBS:

A UBS reúne um ecossistema global de investimento no qual pessoas e ideias são conectadas e as oportunidades ganham vida, fornecendo serviços de consultoria e soluções financeiras para clientes abastados, institucionais e empresariais em todo o mundo, bem como para clientes privados na Suíça. A UBS oferece soluções de investimento, produtos e liderança conceptual impactante. Como principal gestora de patrimônio do mundo, a UBS fornece serviços de gestão de ativos diversificados e em larga escala, recursos bancários para investimento, e serviços bancários pessoais e empresariais na Suíça. A UBS se concentra em empresas com uma sólida posição competitiva em seus mercados-alvo, eficiência em termos de capital e um crescimento estrutural de longo prazo ou perspectivas de rentabilidade atraentes.

A UBS está presente em todos os grandes centros financeiros do mundo. A UBS possui escritórios em mais de 50 regiões e locais. Cerca de 30% de seus funcionários trabalham nas Américas, 29% na Suíça, 20% no resto da Europa, no Oriente Médio e na África, e 21% na região Ásia-Pacífico. O UBS Group AG emprega mais de 72.000 pessoas em todo o mundo. Suas ações estão listadas nas bolsas de valores da Suíça (SIX) e de Nova York (NYSE).

