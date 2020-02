Drones da MMC são usados na batalha contra a epidemia do novo coronavírus

I. Transmissão aérea Em vez de patrulhar artificialmente, os drones são capazes de fazer patrulhas em 360 graus para observar a condição do solo através de câmeras com zoom de 40x. Multidões e aqueles que não usam máscara em locais públicos são detectados e dispersados pelos comandantes através de megafones instalados a bordo. A transmissão diária através de drones é realizada em diferentes comunidades.

II. Pulverização de desinfetante

Desde estações, supermercados até pequenos pátios onde exista necessidade, os drones da MMC são usados para pulverizar desinfetante em locais públicos. Comparado com o método tradicional, o uso de drones pode evitar contato direto, especialmente naqueles lugares que requerem desinfecção regular.

III. Detecção térmica aérea

O drone com câmera térmica irá automaticamente detectar cada pessoa através de infravermelho de alta precisão o qual tem sido utilizado amplamente em áreas lotadas para ajudar a gestão do local e a evacuação.

IV. Controle de tráfego

Desde 1 de fevereiro, as equipes da MMC têm trabalhado com a polícia rodoviária para monitorar o fluxo de tráfego. Com cobertura mais ampla do que das câmeras fixas, os drones da MMC ajudaram bastante os comandantes a encontrarem soluções mais rapidamente.

"Diferente de anos anteriores quando tínhamos que fazer patrulha para coletarmos informações, agora podemos descobrir tudo utilizando os drones", elogiou um policial rodoviário local com um sinal de positivo.

"Primeiramente, nossos drones eram utilizados somente em transmissão aérea, e isso vai além, sendo usados na linha de frente, já que a situação está ficando mais séria, funções adicionais são necessárias, então formamos rapidamente uma equipe de P&D on-line e executamos as soluções", disse Lu Zhihui, presidente do conselho da MMC.

Sendo uma empresa com uma cadeia de suprimentos completa de UAVs industriais, a MMC fornece não apenas soluções completas, mas também peças principais e cooperação entre fabricante de equipamento original (OEM)/ fabricante de projeto original (ODM). A MMC está comprometida em aumentar o nível de automação para que as pessoas possam trabalhar com mais segurança, com custo mais baixo e maior eficiência.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088007/MMC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088008/MMC_missions.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088009/MMC_monitoring.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088010/MMC_industrial_supply.jpg

