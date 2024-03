DRUID annonce la nomination de Martin Kraft au poste de vice-président des ventes pour les régions EMEA et APAC

LONDRES, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- DRUID, l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques innovantes, est ravi d'annoncer que Martin Kraft a été nommé nouveau vice-président des ventes pour les régions EMEA et APAC.

Avec une brillante carrière de plusieurs années dans le secteur de la technologie et des ventes, Martin Kraft apporte à DRUID une compréhension approfondie des marchés EMEA et APAC. Il a également fait ses preuves en accélérant la croissance du chiffre d'affaires et en conduisant des stratégies de mise en marché réussies.

Avant de rejoindre DRUID, Martin Kraft a joué un rôle clé dans la croissance exponentielle de Roboyo, multipliant le chiffre d'affaires de l'entreprise par dix en seulement cinq ans.

En tant que nouveau vice-président des ventes pour les régions EMEA et APAC, Martin Kraft pilotera les initiatives de génération de revenus de DRUID et gérera les opérations de l'organisation de mise sur le marché. Il supervisera les équipes de vente, de représentants du développement commercial (BDR) et d'avant-vente, en veillant à la cohérence et à la stratégie des opérations pour atteindre les objectifs de croissance de l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'accueillir Martin dans la famille DRUID. Ses qualités exceptionnelles de leader, sa connaissance approfondie du marché et son excellent bilan en matière de ventes et de croissance sont des atouts inestimables pour notre équipe », a déclaré Liviu Dragan, directeur général de DRUID.

« Rejoindre DRUID à ce moment crucial est une excellente occasion d'innover davantage et de stimuler nos efforts de vente dans les régions EMEA et APAC. Je suis profondément déterminé à tirer parti de mon expérience pour contribuer à la croissance de DRUID, renforcer notre présence sur le marché et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. Je me réjouis de diriger nos équipes talentueuses pour atteindre nos objectifs ambitieux », a déclaré Martin Kraft.

La société attend avec impatience les nouvelles dimensions de la croissance et du succès que la direction de Martin Kraft ne manquera pas d'apporter.

À propos de DRUID