DRUID lève 15 millions de dollars dans un tour de financement de série A

BUCAREST, Roumanie, 3 mai 2022 /PRNewswire/ -- DRUID, la plateforme de bout en bout pour la création d'applications commerciales conversationnelles axées sur l'IA, annonce qu'elle a levé un nouveau tour de financement. Ce nouveau tour de 15 millions de dollars sera utilisé pour alimenter son expansion internationale, en recrutant activement de nouveaux talents, afin de soutenir sa croissance accélérée en Europe et en Amérique du Nord. De plus, DRUID va étendre son leadership technologique en ajoutant de nouvelles capacités à son offre d'IA conversationnelle et en évoluant constamment sur la promesse de l'expérience utilisateur.

Le tour de table actuel a été mené par Karma Ventures et Hoxton Ventures, rejoints par GapMinder, qui a consolidé sa position par rapport au tour de table précédent, et quatre autres investisseurs d'Allemagne, de Suisse, de Pologne et de Roumanie.

Alors que la mobilité et l'activation numérique deviennent omniprésentes dans la vie quotidienne des gens, des industries entières sont poussées vers la transformation numérique pour assurer le focus sur le consommateur, nécessaire pour prospérer à l'avenir. Le nouvel environnement commercial qui a émergé au cours des deux dernières années a entraîné l'acceptation rapide et un besoin toujours croissant d'assistants virtuels intelligents alimentés par l'IA. Les applications professionnelles conversationnelles de DRUID, basées sur l'IA, permettent aux entreprises d'améliorer l'expérience utilisateur des clients et des employés. L'entreprise fournit aux entreprises des capacités conversationnelles uniques et permet des interactions numériques intuitives, naturelles et sans friction.

« Le nouveau tour de financement sera utilisé pour renforcer notre portée mondiale et nos objectifs internationaux ambitieux. Conformément à notre vision de fournir un assistant virtuel à chaque employé, DRUID est un leader mondial des applications professionnelles conversationnelles axées sur l'IA qui aident les organisations à réaliser leurs programmes de transformation numérique. En s'appuyant sur notre plateforme validée par le marché, notre objectif est de donner aux entreprises du monde entier les moyens d'utiliser les solutions DRUID pour fidéliser leurs clients et stimuler la rétention des employés dans les entreprises de toutes tailles. Nous allons au-delà des contraintes typiques actuelles des solutions conversationnelles pour créer une nouvelle catégorie de produits, les applications professionnelles conversationnelles (CBA, Conversational Business Applications), qui permettront à l'IA de piloter avec succès des processus complexes et d'aider les personnes à obtenir de meilleurs résultats commerciaux », a déclaré Liviu Drăgan, PDG de DRUID.

Le présent investissement fait suite à une autre année de croissance rapide pour DRUID et vise à ouvrir la voie à de futurs progrès. DRUID a atteint un taux de croissance de 3,8 fois le revenu annuel récurrent (RAR) fin décembre 2021 par rapport à 2020 et a déjà atteint une croissance de 2,8x à la fin du premier trimestre 2022 par rapport à la même période l'année dernière. Le nouveau financement sera utilisé pour accélérer l'expansion et l'empreinte internationale de l'entreprise, et augmenter la polyvalence de la plateforme. L'année dernière, DRUID a remporté le prix Growth Star dans le classement Deloitte 2021 CE Technology Fast 50, ayant le taux de croissance naturelle le plus rapide de 6 753 %, sur la période 2018-2020. De plus, DRUID a été nommé « Hot Vendor in Conversational AI » dans le rapport 2021 d'Aragon Research, un Innovateur en IA conversationnelle selon IDC, et un concurrent majeur sur le marché de l'IA conversationnelle selon Everest Group (Conversational AI - Technology Vendor Landscape with Products PEAK Matrix® Assessment 2021 - Août 2021).

« "DRUID est notre premier investissement en Roumanie. UiPath a fait connaître au monde entier le grand potentiel de l'écosystème technologique roumain et nous sommes heureux d'avoir l'occasion de travailler avec Liviu Drăgan et son équipe sur une autre société de logiciels à croissance rapide », a déclaré Kristjan Laannemaa, partenaire fondateur de Karma VC.

« Chez Hoxton, nous soutenons les entreprises européennes qui peuvent s'étendre à l'échelle mondiale. Nous sommes enthousiasmés par la croissance de DRUID aux États-Unis et nous sommes convaincus qu'avec ce nouveau financement, elle deviendra le leader de la catégorie des applications professionnelles conversationnelles », a déclaré Hussein Kanji, partenaire chez Hoxton Ventures.

DRUID a l'intention d'ouvrir de nouveaux bureaux en France et en Allemagne, d'ici fin 2022, et de consolider sa présence actuelle au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le capital humain est également un aspect critique pour accomplir l'expansion requise. Ainsi, l'entreprise entend faire du recrutement une priorité stratégique cette année et renforcer son équipe mondiale de 60 %. Dès 2019, DRUID a été la première entreprise à donner une voix aux robots RPA, en ajoutant des compétences conversationnelles à la première plateforme d'hyper-automatisation au monde grâce à son alliance internationale avec UiPath, le leader du marché de l'automatisation robotique des processus d'entreprise. Poursuivant ce voyage, DRUID continuera à s'intégrer aux principaux fournisseurs de technologies RPA. Des connexions stratégiques et un réseau mondial de plus de 130 partenaires permettent l'application rapide de la technologie DRUID dans n'importe quel pays. En tant qu'organisation axée sur le partenariat, l'objectif de DRUID est d'habiliter ses partenaires et d'atteindre l'objectif de 1 000 clients desservis dans le monde entier d'ici 2024.

À propos de DRUID

DRUID est une plateforme de bout en bout permettant de créer des applications professionnelles conversationnelles pilotées par l'IA, conçues pour offrir une productivité des employés de niveau supérieur et une expérience client totale de la manière la plus intuitive qui soit. Les assistants virtuels intelligents de DRUID permettent des interactions rapides, personnalisées, omnicanales et hyper-automatisées tout en parlant la langue de chaque organisation via des intégrations ouvertes avec tous les systèmes d'entreprise existants et les technologies RPA. Démarré en 2018, DRUID s'appuie activement sur sa vision de fournir à chaque employé un assistant virtuel intelligent, en établissant un vaste réseau de plus de 130 partenaires, notamment avec UiPath, et en servant plus de 100 clients du monde entier.

