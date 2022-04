DS Technologies, empresa do DSK Group do Japão, especializada em engenharia de TI, seleciona o aplicativo líder do setor "STC" da NewNet para implementação de serviços de pagamento

STC na AWS da NewNet impulsiona a implementação de serviços de aquisição de pagamentos seguros baseados em nuvem pela DS Technologies

CHICAGO, 14 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A DS Technologies Inc., uma empresa do DSK Group, principal provedor de serviços de pagamento de contas do Japão, selecionou o aplicativo Secure Transaction Cloud (STC) da NewNet Secure Transactions LLC para a implementação de sua infraestrutura de pagamento na Nuvem AWS. A DS Technologies aproveita o STC da NewNet para o lançamento contínuo de comutação de pagamentos, roteamento e transporte de transações de pagamento com a mais alta segurança de mais de milhares de dispositivos de pagamento sem fio, IP e internet no Japão, que geram vários milhões de transações de pagamento anualmente.

A DS Technologies escolheu o STC da NewNet com base em seus recursos comprovados, incluindo um aplicativo de transação de pagamento altamente inovador e virtualizado, desenvolvido para permitir que os provedores de pagamentos transportem grandes volumes de transações de pagamento pela internet e dispositivos móveis com os mais altos níveis de segurança, velocidade e resiliência na nuvem. A solução STC na nuvem oferece à DS Technologies a segurança avançada de dados de transações de pagamento, aproveitando o AWS CloudHSM, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência única de recursos integrados, incluindo agregação de transações, aceleração de TLS, balanceamento de carga, transporte de pagamentos na Internet, tradução de protocolo de pagamento, roteamento dinâmico, compartilhamento de carga host, gerenciamento de vários modos de pagamento e relatórios de liquidação.

"A solução STC da NewNet oferece ao setor de pagamentos uma das aplicações de pagamento mais inovadoras e avançadas em um ambiente de nuvem de alta segurança para adoção contínua com grande vantagem econômica e operacional", disse Krishna Viswanadham, presidente da NewNet Secure Transactions LLC. "As funções virtualizadas de pagamento e segurança da STC que operam em infraestrutura em nuvem dinâmica, resiliente e altamente capaz oferecem desempenho e segurança muito necessários para transações de pagamento. Oferecemos soluções de ponta continuamente para facilitar nossos principais clientes, como a DS Technologies, a ter os melhores recursos para desenvolver seus negócios de pagamentos e atender rapidamente a comportamentos e expectativas de clientes em rápida mudança no cenário de FinTech extremamente dinâmico e de rápida evolução."

"Estamos comprometidos em agregar valor aos clientes e o STC da NewNet nos ajuda a oferecer os benefícios dos avanços em tecnologia de pagamento, aproveitando a transformação da nuvem digital com as mais recentes tecnologias e segurança de ponta, permitindo inovar e oferecer soluções de pagamento de última geração para as empresas e negócios que atendemos", disse Yasuhiro Sakamoto, presidente e CEO da DS Technologies. "Escolhemos a NewNet devido às características e funções robustas da STC, altos níveis de inovação em segurança, juntamente com sua ampla experiência no setor de pagamentos. Confiamos na NewNet como parceira estratégica para aumentar nossas soluções de infraestrutura de pagamento para todo o espectro de pagamentos, incluindo POS, dispositivos móveis e internet, que ajudam nossos clientes a impulsionar volumes cada vez maiores com a mais alta segurança."

A solução de aplicativo de pagamento STC construída com o NPaySTAR OS (NPay* OS) da NewNet e aproveitando o NPay* Payment Stack, permite uma migração mais rápida para a infraestrutura baseada em nuvem para um amplo espectro de participantes do ecossistema de pagamento, incluindo processadores, adquirentes, provedores de serviços de pagamento, provedores de serviços comerciais, provedores de serviços de rede de transações, cadeias de varejo, operadoras de redes móveis e empresas de telecomunicações, bancos, instituições financeiras e outros provedores de tecnologia financeira no domínio de transações de pagamento.

O STC impulsiona provedores de pagamento greenfield e oferece segurança baseada em padrões para celulares como dispositivos de pagamento, permite pagamentos de alta segurança de carteiras móveis com tokens, oferece soluções de pagamento para provedores de nuvem para lidar com pagamentos de assinatura e permite roteamento de pagamento seguro com P2PE para segurança de ponta a ponta de transação. Juntamente com ferramentas dinâmicas para autenticação e integração de dispositivos, painéis abrangentes para operações, APIs inteligentes para integração mais rápida e dados avançados para análises, o STC da NewNet redefine o manuseio de pagamentos para provedores e estabelece roteiros claros para IoT, B2B, pagamentos em criptomoedas/CBDC/Blockchain e utilizando IA e ML para integridade de pagamentos.

Sobre a NewNet Secure Transactions LLC.

A NewNet Secure Transactions (NST) oferece infraestrutura de pagamento digital com soluções inteligentes de roteamento e comutação, e transformação em nuvem para provedores de pagamentos que lidam com roteamento de pagamentos integrado, acesso seguro, pagamentos em tempo real e segurança de dados por meio da utilização inteligente de APIs flexíveis, aceitando pagamentos omnicanal a partir de redes dispositivos móveis, Internet, In-Store, SmartPOS, mPOS, transações de comércio eletrônico, Mcommerce & ATM e totalmente em conformidade com normas de segurança. As principais soluções de pagamento incluem aplicativo de aquisição de pagamentos em nuvem, roteamento de pagamentos/sistema de comutação e transporte, NAC (controlador de acesso à rede) de de pagamento digital / concentrador de acesso de rede, solução de P2PE/tokenização, aplicativo de segurança para dispositivos móveis inteligentes como POS, pagamentos de CDBC/criptomoedas, pagamentos de assinatura em nuvem.

Sobre a DS Technologies Inc.

A DS Technologies Inc. oferece suporte técnico e desenvolvimento, com especialização na área de LegalTech e Payment, em que a empresa oferece uma abordagem primordial aos clientes, promovendo qualidade, gerenciamento de progresso e habilidades necessárias exclusivas da experiência do setor e trabalhando em estreita colaboração com parceiros de negócios. A DS Technologies também participa dos negócios da BNPL. Os clientes que podem comprar em lojas on-line e pagar mais tarde em cerca de 65 mil lojas de conveniência, 24 mil agências do Japan Post Bank e dos correios em todo o país, ou lendo o código de barras nos aplicativos para smartphones.

CONTATO: [email protected]

FONTE NewNet Secure Transactions

SOURCE NewNet Secure Transactions