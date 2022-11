Du circuit à la ferme : Ideanomics, Energica et Solectrac vont concevoir une nouvelle génération de tracteurs électriques intégrant la technologie de la meilleure moto électrique au monde

NEW YORK, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Ideanomics (Nasdaq: IDEX), une société mondiale dont l'objectif est d'accélérer l'adoption commerciale des véhicules électriques (VE), a annoncé aujourd'hui qu'Energica, par le biais de son unité commerciale Energica Inside, et Solectrac entament une collaboration technique sur une nouvelle génération de tracteurs électriques. Energica Inside soutiendra Solectrac dans le développement de batteries et de l'unité de contrôle du véhicule (VCU), ainsi que dans l'assemblage et le test de prototypes.

Energica Inside and Solectrac will collaborate on a new generation of electric tractors.

« C'est la fin de partie : différentes équipes de l'ensemble d'Ideanomics travaillent ensemble pour fabriquer de nouveaux véhicules électriques plus performants », a déclaré Robin Mackie, président d'Ideanomics Mobility. « C'est un excellent exemple de notre approche à l'égard des dépenses intelligentes en action. En intégrant la conception, le développement numérique et le développement de produits en interne, Ideanomics peut fournir de nouveaux produits plus rapidement, mieux et à moindre coût. Je vois de grandes opportunités pour davantage de collaboration de ce type une fois que l'acquisition de VIA sera terminée. »

La collaboration entre Solectrac et Energica Inside sur le développement de batteries devrait augmenter l'autonomie, ce qui signifie que les clients peuvent faire plus avec leurs tracteurs électriques par charge. Grâce à sa technologie de batteries de pointe, les motos Energica offrent plus d'autonomie que n'importe quelle autre moto électrique sur le marché. Le VCU d'Energica devrait encore améliorer les performances et l'efficacité globales des tracteurs électriques de nouvelle génération de Solectrac.

Les nouveaux tracteurs Solectrac intégreront également le style modulaire et futuriste d'Ideanomics Design, ainsi que des données télématiques et de performance fournies par Ideanomics Digital. Ideanomics prévoit d'introduire une nouvelle gamme de tracteurs Solectrac en 2023.

« Energica Inside a le potentiel pour devenir une source de revenus importante », a déclaré Livia Cevolini, PDG d'Energica. « Les gouvernements du monde entier ont pris leur décision : l'avenir est électrique. Pour certaines entreprises et industries, cette transition ne sera pas facile. Grâce à Energica Inside, nous fournirons notre expertise inégalée en matière de VE pour aider les équipementiers à électrifier leurs offres de produits plus rapidement, plus facilement et à moindre coût. »

Energica Inside met à profit son expertise en matière de VE pour aider d'autres industries à s'électrifier, de l'agriculture au secteur maritime en passant par l'aviation et au-delà. Bien que cette collaboration avec Solectrac soit le premier projet d'Energica Inside, il existe déjà un grand nombre d'entreprises intéressées par un partenariat avec Energica Inside. Cela comprend notamment des discussions préliminaires avec un fabricant de véhicules à deux roues et un fabricant de bateaux.

Ideanomics résout la complexité de l'électrification des flottes, en offrant aux opérateurs de flottes tout ce dont ils ont besoin pour s'électrifier plus rapidement, plus facilement et à moindre coût, le tout en un seul endroit. Ideanomics s'engage à soutenir la croissance de ses filiales Energica et Solectrac, qui enregistrent toutes deux une augmentation constante des ventes et une génération de revenus à marge plus élevée.

À propos d'Ideanomics

Ideanomics est un groupe mondial dont la mission est simple : accélérer l'adoption commerciale des véhicules électriques. En réunissant les véhicules, les solutions de recharge et de financement sous un même toit, nous sommes le partenaire unique nécessaire pour simplifier la transition vers et l'exploitation de toute flotte de véhicules électriques. Pour suivre l'actualité d'Ideanomics, veuillez suivre l'entreprise sur les réseaux sociaux @ideanomicshq ou rendez-vous sur https://ideanomics.com .

Déclarations prospectives

Toute déclaration contenue dans ce communiqué de presse qui ne décrit pas des faits historiques peut constituer des déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, y compris déclarations concernant le calendrier prévu pour le dépôt du formulaire 10-K, la capacité de la société à retrouver la conformité aux exigences du Nasdaq pour le maintien de l'inscription et les questions connexes. Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « croit », « s'attend à » ou des expressions similaires qui impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus. Toutes les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont basées sur les attentes actuelles, mais sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués, y compris, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes liés à l'incapacité de la société à déposer le formulaire 10-K sur son calendrier prévu et d'autres facteurs de risque discutés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Ces facteurs et d'autres sont identifiés et décrits plus en détail dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris, sans s'y limiter, les formulaires 10-K et 10-Q les plus récents de la société. La société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives autrement que dans la mesure requise par la loi.

Contacts :

Ideanomics, Inc.

Tony Sklar, vice-président principal des relations avec les investisseurs

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018

[email protected]

Theodore Rolfvondenbaumen, directeur des communications

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1941650/Tractor_1_Ideanomics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492395/Ideanomics_Logo.jpg

SOURCE Ideanomics