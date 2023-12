Duas líderes do PRA Group ganham prêmios Stevie® no Stevie Awards 2023 para Mulheres em Negócios

NORFOLK, Virgínia, 2 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Duas líderes do PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), líder global de capital aberto na aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, foram homenageadas no 20º prêmio anual Stevie Awards para Mulheres em Negócios.

Vikki Wilkins, diretora de Serviços ao Cliente do PRA Group do Reino Unido, foi nomeada vencedora de um Stevie Award de ouro na categoria Empresarial, Funcionária do Ano. A vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Serviços ao Cliente, Melissa Roomsburg, recebeu um Stevie Award de bronze na mesma categoria.

O Stevie Awards for Mulheres em Negócios homenageia as realizações de mulheres executivas, empreendedoras, funcionárias e as empresas que dirigem em todo o mundo. O Stevie Awards foi aclamado como a principal premiação empresarial do mundo.

Mais de 1.600 inscrições foram enviadas este ano para serem consideradas em mais de 100 categorias, incluindo Executiva do Ano, Empreendedora do Ano, Funcionária do Ano, Empresa do Ano, Startup do Ano, Mulheres Ajudando Mulheres e Local de Trabalho do Ano.

Ao liderar o atendimento ao cliente na operação britânica da empresa financeira global de capital aberto, Wilkins transformou o treinamento e os processos para lidar com populações vulneráveis, tanto no PRA Group quanto em todo o setor.

Roomsburg faz um trabalho fundamental não apenas na construção e manutenção de relacionamentos com bancos e outros credores, e na compra bem-sucedida de carteiras de empréstimos inadimplentes, mas também atuando como copresidente do Grupo de Recursos para Funcionários Defensores de Mulheres Empresariais do Pra Group e da diretoria de Artes para Learning Virginia.

Elizabeth Kersey, porta-voz e vice-presidente sênior de Comunicações e Políticas Públicas do PRA Group, comentou: "Vikki e Melissa lideram equipes que são vitais para nossos negócios globais em diferentes estágios de nosso processo, mas compartilham a determinação de adotar uma abordagem prática para gerar crescimento onde veem oportunidades de melhorar as operações e o desenvolvimento de seus colegas. Parabenizamos essas mulheres por essa conquista significativa e agradecemos por tudo o que elas contribuem para o PRA Group".

Os vencedores dos prêmios Stevie de Ouro, Prata e Bronze foram determinados pelas pontuações médias de mais de 200 empresários em todo o mundo, trabalhando com seis júris.

Maggie Miller, presidente do Stevie Awards, disse: "Em seu 20º ano, o Stevie Awards para Mulheres em Negócios recebeu um conjunto excepcional de indicações de mulheres em organizações de todos os tipos, em 26 países. Ficamos satisfeitos em saber o quanto é significativo para as mulheres ganhar um Stevie Award e o impacto que isso pode ter no futuro de suas carreiras e de suas organizações. Parabenizamos todas as vencedoras o Stevie Award Grand, Ouro, Prata e Bronze deste ano por suas conquistas".

Informações sobre os Stevie Awards para Mulheres em Negócios e uma lista das vencedoras em todas as categorias estão disponíveis em www.StevieAwards.com/Women.

