Duas maneiras - mais um protocolo de cuidado diário - para proteger sua pele durante as quatro estações do ano

Alinhada ao Rennova Elleva®, que melhora a flacidez e aumenta a firmeza da pele, a linha Rennova Beauté® hidrata, tonifica e auxilia na regeneração da camada mais profunda da pele do rosto, estimulando a renovação celular e evitando o envelhecimento precoce.

SÃO PAULO, 5 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Com a chegada do outono, assim como acontece a cada mudança de estação do ano, redobra-se a atenção voltada à proteção e à regeneração da pele do rosto, evitando o envelhecimento precoce. É preciso lembrar que moramos em um país com diferentes características climáticas, adaptadas às particularidades das cinco grandes regiões – em que efeitos, como temperatura, umidade e qualidade do ar, além da incidência do sol, influenciam diretamente na conservação desse órgão da face e das demais áreas do corpo. É aí que a Rennova®, empresa brasileira referência em produtos para tratamentos estéticos clínicos avançados, pode fazer toda a diferença na proteção da saúde, da beleza e nos cuidados com a pele, de forma completa.

Cuidados de dentro para fora

Já ouviu falar em tratamentos que cuidam da pele de dentro para fora? Pois é, existem procedimentos realizados com produtos injetáveis, que não são considerados cirúrgicos, e que apresentam resultados duradouros e bastante satisfatórios quanto a qualidade e aparência da pele. O tratamento do momento, realizado – e amado - por celebridades como Giovanna Antonelli e Deborah Secco é o efetuado com o bioestimulador de colágeno Rennova Elleva®, produto que age profundamente, estimulando a produção de colágeno, ou seja, faz o próprio corpo produzir a proteína perdida ao longo dos anos. Essa produção é aumentada em até 70% [1], melhorando assim, a flacidez, firmeza e sustentação da pele. Também é encontrado na versão Rennova Elleva X®, com indicação exclusiva para corpo, atuando em regiões como abdômen, coxas, braços e glúteos, onde promove reposição de volume, diminuição da celulite e efeito lifting. No verão, onde normalmente as pessoas aproveitam para exibir os corpos nas praias e até mesmo no carnaval, esse produto faz toda a diferença nos resultados desejados. A cantora Lexa e mais seis rainhas de bateria de escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo provaram e aprovaram os efeitos do tratamento, e desfilaram na avenida, este ano, um corpo exuberante também graças ao Rennova Elleva X®.

Além desses, Rennova® possui produtos à base de ácido hialurônico, toxina botulínica e fios de PDO, que contribuem para uma pele bonita, jovial e uma aparência mais harmoniosa, que reflete na autoestima e bem-estar de cada pessoa.

Cuidados de fora para dentro

Para potencializar os resultados adquiridos em tratamentos com produtos da Rennova, a marca exibe a linha de skincare Rennova Beauté®: desenvolvida para ser um cuidado prolongado e complementar aos procedimentos com injetáveis, que pode ser realizado tanto no consultório do profissional, quanto na casa do paciente. O portifólio Rennova Beauté® conta com mais de vinte produtos que estimulam a renovação celular e ajudam na prevenção ao envelhecimento precoce.

Protocolo para rotina diária de cuidados – em qualquer estação

Comece o dia realizando uma higienização que também vai hidratar sua epiderme. Substitua seu sabonete comum pela Espuma de Limpeza Facial da linha Clear Skin Rennova Beauté®. Ela protege e minimiza os efeitos das agressões diárias, além de ter efeito anti-idade e devolver a vitalidade da pele.

Após, para purificar e tonificar, faça uma limpeza mais profunda com a Água Micelar Rennova Beauté® e em seguida, aplique a Bruma Hidratante Prebiótica da linha Clear Skin. Ela trará refrescância e garantirá o equílibrio da microflora da pele, além de uma hidratação extrema.

Neste ponto, aplique o Protetor Solar Rennova Soleil®, que apresenta a versão sem cor e tonalizante, ambos com prevenção do fotoenvelhecimento e proteção em seu FPS 60.

Para aquela cor vibrante, potente e bonita nos lábios, escolha entre as cinco cores do batom RB Lips®, que possuem efeito matte e alto poder de hidratação.

Pronta para sair de casa, tome a capsula diária do Hialuronic Complex, que contribui para manutenção dos cabelos, unhas e pele.

De volta ao lar e pronta para dormir, aplique o Cleansing Oil Demaquilante, que vai remover qualquer vestígio de maquiagem que ainda possa restar na pele, além de hidratá-la e prepará-la para a ação do Sérum Rennova Beauté®, que irá combater rugas leves e auxiliar no clareamento de manchas, hidratação e controle da oleosidade devido a concentração de ácido hialurônico e vitamina C. Vale ressaltar que o Sérum tem estudo clínico que comprova sua eficácia[2] sem deixar a pele desconfortável.

Informações importantes sobre o Hyaluronic Complex

O produto não é um medicamento e deve ser consumido de acordo com as recomendações do fabricante.

Contraindicações

Os produtos da linha Rennova® não são indicados para gestantes e lactantes.

Consulte sempre um profissional de saúde habilitado.

Outras dicas importantes

Beba bastante água e mantenha sua pele hidratada com os produtos Rennova® e Rennova Beauté®.

Sempre remova a maquiagem antes de dormir. Conte com a água ou toalha micelar e/ou o Cleansing Oil Demaquilante da Rennova Beauté® para isso.

Esfoliação da pele promove a renovação celular. Portanto, faça o procedimento, pelo menos, duas vezes por semana, sempre com movimentos leves e usando o sabonete esfoliante facial da classe Clear Skin Rennova Beauté®.

Alimente-se de maneira saudável e aproveite para incluir em sua rotina alimentar o consumo do suplemento Colágeno Rennova Elleva®, com peptídeos bioativos de colágeno Verisol®, 3 x mais eficaz.

Durma pelo menos 8 horas por noite.

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, a Rennova é uma empresa brasileira referência em produtos para tratamentos estéticos clínicos avançados para face e corpo. Com atuação internacional, seu portfólio contempla produtos à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica e fios de PDO, entre outros itens. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países que são referência em inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

