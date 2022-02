Dubai International Financial Centre registra melhor desempenho em 17 anos, impulsionando a próxima fase de crescimento de Dubai

O DIFC reforçou ainda mais seu perfil global com um ano de forte crescimento no cenário da pandemia mundial. O Centre alcançou durante o primeiro semestre de 2021 suas metas de crescimento estratégico de 2024 três anos antes do previsto. O DIFC registrou 996 inscrições de empresas no ano passado, as mais altas já registradas em um único ano para o Centre, um aumento de 36% em relação a 2020. O crescimento no número de empresas é mais do que o triplo do número médio na última década. O número total de empresas ativas registradas que operavam no DIFC em 2020 (2.919) aumentou 25% chegando a 3.644 entidades em 2021. Um total de 1.124 entidades financeiras e relacionadas à inovação está ativo e operando no DIFC, um aumento de 23%, em comparação com as 915 em 2020.