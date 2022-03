Dubber étend les capacités de Microsoft Teams avec la capture vidéo et des contrôles d'enregistrement avancés

Solution d'enregistrement et d'intelligence conversationnelle la plus avancée et la plus fiable pour MS Teams

Améliore considérablement le potentiel de chiffre d'affaires, de rétention et de différenciation de MS Teams pour les fournisseurs de services

BARCELONE, Espagne et MELBOURNE, Australie, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress -- Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber), le leader mondial de l'enregistrement de conversation unifié et de l'intelligence conversationnelle, a annoncé aujourd'hui la possibilité d'effectuer des enregistrements vidéo et de bénéficier de contrôles d'enregistrement avancés sur Microsoft Teams.

La solution d'enregistrement vidéo Dubber pour MS Teams offre la garantie d'un enregistrement sur une plate-forme unique, la recherche en temps réel, l'analyse de mots-clés et des informations enrichies par l'IA. Les contrôles d'enregistrement les plus avancés pour Microsoft Teams offrent aux utilisateurs une plus grande flexibilité et un plus grand contrôle lors de l'enregistrement d'appels vocaux ou vidéo. Les fonctionnalités incluent la possibilité de suspendre et de reprendre les enregistrements, d'enregistrer à la demande ou de gérer de manière sélective les types d'appels ou de réunions enregistrés.

James Slaney, directeur d'exploitation, Dubber : « Les entreprises reconnaissent de plus en plus que les solutions d'enregistrement par défaut et de base ne répondent pas à leurs exigences de niveau entreprise en matière de sécurité, de conformité et de souveraineté des données. Aucune autre société n'offre l'exhaustivité, l'évolutivité et la robustesse de la capacité unifiée d'enregistrement des appels et d'intelligence conversationnelle de Dubber en tant que service certifié Microsoft Teams.

La capture d'enregistrements vidéo ajoute un contexte essentiel à la connaissance de ce qui a été dit, d'autant plus que la vidéo est devenue un des principaux moyens de communication pour toute entreprise axée sur le travail hybride.

Par exemple, chaque présentation client capturée, jointe et connectée à un CRM améliore considérablement les prévisions de chiffre d'affaires, le coaching commercial, la formation et plus encore. Pour l'intelligence au service de la conformité, la capture vidéo répond à l'exigence de connaître votre client et vos employés. Le lancement des contrôles d'enregistrement avancés offre aux administrateurs et aux utilisateurs finaux une flexibilité et un contrôle pratiques pour sélectionner les types d'appels enregistrés et pour enregistrer à la demande ou suspendre et reprendre l'enregistrement.

Nous répondons au besoin stratégique de tout fournisseur de services ou revendeur de Microsoft Teams de se différencier, de générer du revenu et d'augmenter la rétention », a-t-il ajouté.

Fonctionnalités détaillées :

Enregistrement d'appels vidéo : Capturez et rassemblez tous vos appels vidéo, réunions et enregistrements vocaux sur Microsoft Teams dans le Voice Intelligence Cloud infiniment évolutif de Dubber. Les formules abordables et flexibles commencent à partir de 39,95 USD par utilisateur/mois, avec 100 Go de stockage inclus.

Capturez et rassemblez tous vos appels vidéo, réunions et enregistrements vocaux sur Microsoft Teams dans le Voice Intelligence Cloud infiniment évolutif de Dubber. Les formules abordables et flexibles commencent à partir de 39,95 USD par utilisateur/mois, avec 100 Go de stockage inclus. Vidéo optimisée par l'IA : Enrichissez vos enregistrements vidéo grâce à l'IA et exploitez les meilleures capacités d'IA de Dubber telles que la recherche intelligente par mot-clé, les transcriptions, les analyses, l'analyse des sentiments et des tons et les notifications et alertes en temps réel.

: Enrichissez vos enregistrements vidéo grâce à l'IA et exploitez les meilleures capacités d'IA de Dubber telles que la recherche intelligente par mot-clé, les transcriptions, les analyses, l'analyse des sentiments et des tons et les notifications et alertes en temps réel. Mise en pause/reprise : Les utilisateurs peuvent efficacement suspendre et reprendre les appels vocaux et vidéo, que ce soit sur un appareil mobile ou un ordinateur de bureau. Lorsque les appels reprennent, l'expérience est aussi cohérente que dans l'application native ainsi que dans les appels utilisant des codes DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency Codes).

Les utilisateurs peuvent efficacement suspendre et reprendre les appels vocaux et vidéo, que ce soit sur un appareil mobile ou un ordinateur de bureau. Lorsque les appels reprennent, l'expérience est aussi cohérente que dans l'application native ainsi que dans les appels utilisant des codes DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency Codes). À la demande : Une fois cette option configurée, lorsqu'un appel/réunion commence, il n'est enregistré que lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « enregistrer » dans l'application Dubber.

: Une fois cette option configurée, lorsqu'un appel/réunion commence, il n'est enregistré que lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « enregistrer » dans l'application Dubber. Enregistrement sélectif : Cela permet aux utilisateurs administrateurs de sélectionner le type d'appels/réunions à enregistrer. Les options suivantes seront prises en charge au lancement, avec notamment la possibilité d'enregistrer tous les types d'appels.

o Enregistrer les parties externes (déterminées par la localisation des utilisateurs) uniquement

o Enregistrer les réunions uniquement

o Enregistrer le réseau téléphonique commuté (PSTN) uniquement

Dubber connaît une forte demande de la part des fournisseurs de services et de solutions qui cherchent à différencier leurs offres Microsoft Teams Operator Connect. Un rapport du groupe Cavell a souligné qu'à mesure que le modèle traditionnel des fournisseurs de services se transformait, il était essentiel pour les fournisseurs de trouver de nouvelles sources de revenus, de nouveaux services et de nouvelles solutions à offrir aux clients finaux.

Ressources utiles :

Prêt à libérer la puissance de l'intelligence conversationnelle sur Microsoft Teams ? Rendez-vous sur Microsoft AppSource pour être au courant des dernières fonctionnalités de contrôle disponibles dans Dubber.

pour être au courant des dernières fonctionnalités de contrôle disponibles dans Dubber. Fiche technique de Dubber on Microsoft Teams

En apprendre plus sur Dubber on Microsoft Teams

À propos de Dubber :

Dubber exploite le potentiel des données vocales de tout appel ou conversation. Dubber est le service d'enregistrement d'appels unifiés et le cloud d'intelligence vocale le plus évolutif au monde, adopté comme infrastructure de réseau de base par plusieurs grands opérateurs de télécommunications mondiaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Dubber permet aux fournisseurs de services d'offrir des enregistrements conversationnels à partir de pratiquement n'importe quelle source, en les transformant en informations enrichies par l'IA pour la conformité, les revenus, les clients et les personnes. Dubber est un innovateur révolutionnaire dans le secteur de l'enregistrement des appels, qui représente plusieurs milliards de dollars. Son offre Software as a Service supprime le besoin de matériel sur site, d'applications ou de stockage coûteux et limité.

Médias European/Mobile World Congress

Annabel Clementson

[email protected]

+44 7951 786435

Investisseurs A/NZ Média A/NZ

Simon Hinsley Terry Alberstein

[email protected] [email protected]

+61 (0) 401 809 653 +61 (0) 458 484 921



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1700264/Dubber_Logo_Logo.jpg

SOURCE Dubber