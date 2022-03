Dubber gaat omzet serviceproviders aanjagen met Notes by Dubber™

Presenteert Notes by Dubber voor serviceproviders op het Mobile World Congress

Toont innovaties om aantekeningen maken op de opvouwbare apparaten van Samsung te verbeteren

BARCELONA, Spanje en MELBOURNE, Australië, 2 maart 2022 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress -- Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber) kondigde vandaag Notes by Dubber aan voor serviceproviders.

Notes by Dubber integreert naadloos in de door serviceproviders beheerde mobiele en communicatienetwerken, en ook in geïntegreerde communicatiediensten zoals Microsoft Teams, Zoom, Google Meet en Cisco Webex. Notes by Dubber biedt serviceproviders een productiviteitsmarktkans van miljarden dollars.

Notes by Dubber is een applicatie die wereldwijd beschikbaar is voor Dubber Foundation Partners en die aanzienlijke productiviteitsvoordelen biedt aan een groot deel van de zakelijke klanten in netwerken van serviceproviders. De mogelijkheid om een geïntegreerde Notes by Dubber-versie in hun diensten toe te voegen, biedt onmiddellijk mogelijkheden voor inkomsten, differentiatie en een beter klantenbehoud. Klanten kunnen met één klik upgraden om zo toegang te krijgen tot waardevolle functionaliteiten die gebruikers via artificial intelligence (AI) passief helpen om aantekeningen te maken en te delen en acties te volgen. Zo wordt een zeer aantrekkelijke en duurzame bron van terugkerende inkomsten gecreëerd.

Dubber gaf ook een revolutionaire demonstratie die de kracht benadrukte van het Dubber-platform met Notes by Dubber. Dit is een applicatie die actief aantekeningen kan maken van de mobiele gesprekken van een gebruiker en de functionaliteit die specifiek is voor Samsung-apparaten inzet om de gebruikerservaring te verbeteren en de productiviteit te stimuleren.

"Sinds de overname van Notiv hebben we hard gewerkt om de functies te verrijken en van Notes by Dubber een waardevol aanbod te maken binnen alle serviceprovidernetwerken", aldus James Slaney, COO, Dubber. "De schaalbaarheid van het core recording- en AI-platform van Dubber betekent dat we Notes by Dubber tegen een zeer aantrekkelijke prijs voor serviceproviders direct aan miljoenen apparaten kunnen leveren. Vervolgens zetten we via ons Foundation Partner-model marginale kosten om in een krachtige bron van inkomsten."

"In tegenstelling tot andere freemium-aanbiedingen, die klanten juist beperkingen opleggen, levert onze geïntegreerde versie van Notes by Dubber direct waarde op voor gebruikers en kunnen serviceproviders rekenen op onmiddellijke differentiatie en klantbehoud. Dit zal leiden tot nieuwe inkomstenbronnen die het waardevoorstel van een serviceprovider met klanten aanzienlijk zullen verbeteren en, uiteindelijk, ARPU aanzienlijk zullen stimuleren", voegde Slaney toe.

Notes by Dubber is een samenwerkende organiser voor digitale meetings en gesprekken, en maakt aantekeningen. Het is een SaaS-aanbod van de volgende generatie, vangt gesprekken op van mobiele en geïntegreerde communicatieplatforms, genereert automatische aantekeningen, thema's, samenvattingen en actiepunten, en biedt een werkplatform voor samenwerking vóór, tijdens en na vergaderingen en gesprekken.

Belangrijkste kenmerken van Notes by Dubber voor serviceproviders:

Netwerkeigen: geen hardware of complexe diensten nodig voor implementatie

Oneindig schaalbaar: levering in de cloud, net zoals elke serviceprovider

Integreerbaar: met facturatie- en provisioning-services voor een eenvoudige implementatie

Betrouwbaarheid en ondersteuning speciaal voor serviceproviders: speciaal ontworpen voor serviceproviders

Geïntegreerd: geen kosten en complexiteit meer van aanvullende cloud-diensten, hardware en infrastructuur. Dubber API biedt eenvoudige verbindingen voor opname-oplossingen voor volledige gesprekken en conversaties en voor toepassingen van derden

Geïntegreerd: ondersteuning voor meer 'end-points' dan een willekeurig ander product, biedt de mogelijkheid om spraakopnamen en -gegevens te integreren en een rijker dienstenaanbod te ontwikkelen

Meer informatie over Notes by Dubber vindt u hier.

Over Notes by Dubber:

Notes by Dubber (voorheen Notiv by Dubber) transformeert gesprekken, interacties en vergaderingen in intelligente acties, zet taken om in geautomatiseerde workflows, biedt inzichtelijke samenvattingen en faciliteert een zinvolle samenwerking met speciaal samengestelde sjablonen. Dubber Notes is het op informatie en productiviteit gebaseerde platform van de volgende generatie. Het is gebaseerd op AI-gestuurde digitale signaalverwerking, spraak-naar-tekst, natural language processing (NLP) en andere technologie die u in staat stelt slimmer te werken en resultaten te leveren. Dubber Notes maakt deel uit van de Dubber-suite van oneindig schaalbare SaaS-producten die de kracht benutten van voice AI in alle zakelijke gesprekken, opgenomen in 's werelds belangrijkste serviceprovidernetwerken.

Over Dubber:

Dubber ontsluit het potentieel van spraakgegevens van een telefoongesprek of ander gesprek. Dubber is 's werelds meest schaalbare Unified Call Recording service en Voice Intelligence Cloud, die wordt gebruikt als kernnetwerkinfrastructuur door meerdere grote internationale telecommunicatiemaatschappijen in Noord-Amerika, Europa en de Aziatisch-Pacifische regio. Dubber stelt serviceproviders in staat om gespreksopnamen vanuit vrijwel elke bron te bieden, waarna ze omgezet kunnen worden in AI-verrijkte inzichten in naleving, inkomsten, klanten en mensen. Dubber is een disruptieve innovator in de gespreksopname-industrie, waar miljarden dollars in omgaan. Het Software as a Service-aanbod neemt de behoefte aan interne hardware, toepassingen of dure en beperkte opslag weg.

