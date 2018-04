Dugout annonce un nouvel investissement de 8,275 millions de livres sterling

• La société révèle également un partenariat technologique stratégique et une coentreprise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA)

• Dugout a attiré plus de 67 millions d'utilisateurs uniques depuis son lancement en 2016

Dugout, une entreprise numérique du monde du football, a révélé aujourd'hui les détails du nouvel investissement qui lui permettra d'étendre ses opérations existantes, ainsi que des projets de partenariat ambitieux destinés à améliorer son offre technologique et soutenir sa croissance dans la région MENA.

Il s'agit de la première fois que les plus grands clubs du monde s'associent pour créer une entreprise - avec des partenaires fondateurs tels que le Milan AC, Arsenal, Chelsea, le FC Barcelone, le Bayern de Munich, la Juventus, Liverpool, Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'Inter de Milan, Rome, Naples, Tottenham, l'Atlético de Madrid.

Les 77 clubs (et un nombre croissant de joueurs) disposent chacun d'un profil Dugout dédié pour télécharger du contenu et interagir avec leurs supporters. Les utilisateurs de Dugout bénéficient ainsi d'une expérience totalement personnalisée en fonction des clubs et joueurs qu'ils suivent. L'entreprise, créée fin 2016, a déjà rassemblé plus de 67 millions d'utilisateurs uniques, et comptabilisé quelques 912 millions de vidéos vues et plus de 12 500 vidéos postées sur la plate-forme par les clubs, les joueurs et les marques. Dugout a une empreinte sociale de 2,1 milliards.

Dugout a annoncé aujourd'hui un investissement supplémentaire de 8,275 millions de livres sterling, dirigé par David et Frank McCourt, des entrepreneurs américains de renom, et soutenu par un certain nombre d'autres investisseurs stratégiques de plus petite envergure. Le montant de cet investissement témoigne de la croissance rapide de l'activité de l'entreprise et de l'expansion de son réseau de partenaires dans les domaines du football, des affaires, des médias, de la technologie et de la publicité.

David McCourt, fondateur et PDG de Granahan McCourt Capital, investisseur mondial dans les domaines de la technologie, des médias et des télécommunications, est l'un des entrepreneurs les plus brillants au monde. David est également le fondateur d'ALTV.com, l'un des services de streaming gratuit à la croissance la plus rapide de la région MENA. Son frère, Frank, est PDG de McCourt LP et McCourt Global. En tant que propriétaire de l'Olympique De Marseille et qu'ancien propriétaire des Dodgers de Los Angeles, il est bien connu des amateurs de sport.

David McCourt, fondateur et PDG de Granahan McCourt Capital, a déclaré :

« Dugout représente une excellente opportunité de capitaliser sur deux tendances mondiales importantes : d'une part, l'énorme demande de contenus de qualité, originaux, et hautement personnalisés, et d'autre part, la popularité grandissante du football sur la plupart des marchés. Dugout a déjà réalisé l'impossible en réunissant les meilleurs clubs du monde au sein d'une entreprise commune. Nous souhaitons à présent construire sur ces bases solides pour développer une entreprise vraiment emblématique qui inspirera les supporters et les marques du monde entier. »

« Notre collaboration avec Dugout renforcera également ses capacités technologiques et lui permettra de développer son public sur des marchés stratégiquement importants. Par exemple, le partenariat entre Dugout et ALTV offrira un accès exclusif à des contenus originaux aux fans de football au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. »

Elliot Richardson, fondateur et président de Dugout, a ajouté :

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu non seulement le financement de la série A, mais aussi l'investissement stratégique en capital dirigé par Frank et David McCourt. Frank et David comptent à eux deux des décennies de succès commercial, d'expérience et de zèle entrepreneurial. Ce sont des partenaires idéaux pour la prochaine phase du développement de notre société. »

« Nous sommes ravis de constater la forte popularité de la plate-forme auprès des fans, ainsi que des marques et des partenaires commerciaux que nous avons invités à participer. Cet investissement permet de maintenir cet élan, et les partenariats avec des innovateurs comme ALTV et Alchemy Media améliorent notre offre technologique et nous ouvrent des marchés-clés comme le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où nous savons que nos clubs partenaires de club bénéficient d'un énorme soutien. »

Dugout a récemment annoncé d'autres partenariats stratégiques destinés à soutenir son objectif consistant à étendre sa présence mondiale. Dugout a notamment lancé en décembre un partenariat avec la Major League Soccer (MLS) et renforcé le profil mondial de la marque en profitant de la popularité croissante du football en Amérique du Nord. Bien que l'annonce d'aujourd'hui souligne l'intérêt de Dugout pour la région MENA, l'entreprise devrait également faire d'autres annonces dans les semaines à venir au sujet d'autres territoires et partenariats.

Cette approche montre combien la « localisation du contenu » est fondamentale pour Dugout. L'entreprise fournit en effet aux partenaires et aux marques des analyses détaillées qui leur permettent de mieux comprendre le comportement et les goûts du public sur des marchés spécifiques, afin de stimuler l'engagement des fans.

La société a également signé des accords avec des sociétés technologiques innovantes telles que VEWD, SPOTX Rakuten/Viber et Amazon pour atteindre davantage d'utilisateurs et fournir aux marques des opportunités de publicité offrant un meilleur engagement sur la plate-forme, un ciblage des consommateurs avant-gardiste ainsi que des analyses détaillées.

Initialement disponible en huit langues - anglais, allemand, italien, français, espagnol, catalan, portugais et indonésien - Dugout devrait ajouter l'arabe à son interface dans les mois à venir.

Akira Partners a agi en qualité de conseiller financier auprès de Dugout dans le cadre de cette transaction.

