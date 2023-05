Duke Corporate Education reconnu leader mondial de la formation personnalisée des cadres par le Financial Times

LONDRES, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le Financial Times a classé Duke Corporate Education au premier rang mondial en matière de formation personnalisée des cadres.

Les résultats de l'enquête mondiale ont été publiés le 22 mai 2023.

Dans cette enquête élaborée à partir des retours directs des clients, Duke CE s'est placé en tête du classement avec les meilleures notes pour la conception de programmes, les méthodes d'enseignement, le corps enseignant et la satisfaction générale des clients.

Sharmla Chetty, directrice générale de Duke CE, explique que dans le contexte actuel qui évolue rapidement et où la transformation est continue, Duke CE comprend le rôle essentiel d'enseigner aux dirigeants les connaissances, les comportements et les mentalités nécessaires pour relever efficacement les défis.

« Notre objectif est de donner aux dirigeants les moyens de créer des changements immédiats et durables au sein de leurs organisations, rapidement et à grande échelle. Nous reconnaissons que les besoins des clients sont uniques et en constante évolution, a-t-elle déclaré.

Nous sommes touchés et honorés par cette reconnaissance de notre travail qui permet aux dirigeants de générer un changement significatif dans les organisations et dans la société », a ajouté Sharmla Chetty.

Dans un environnement commercial où le sensemaking des problèmes est impératif, nous aidons les dirigeants de tous niveaux à adopter des perspectives différentes et à envisager chaque défi comme une occasion de capitaliser et de grandir.

Nous aidons les leaders à relever des défis comme la transformation numérique, l'instabilité politique et économique et les objectifs ESG en constante évolution, tout en favorisant l'agilité et l'innovation au sein de leurs équipes. De plus, nous croyons au pouvoir de créer du sens pour les employés et de maximiser le rendement collaboratif grâce à la diversité, l'équité et l'inclusion.

Depuis plus de 20 ans, Duke CE offre des programmes personnalisés axés sur le client aux organisations du monde entier. Notre équipe d'experts de l'industrie et de formateurs internationaux collabore étroitement avec chaque client pour comprendre ses besoins opérationnels. Ensemble, nous concevons des offres de leadership qui répondent à leurs défis spécifiques et les propulsent vers le succès.

Nous sommes honorés de cette reconnaissance par le Financial Times et nous continuerons de collaborer avec nos clients pour viser l'excellence dans la formation personnalisée des dirigeants, afin de permettre aux dirigeants d'avoir un impact positif sur leurs organisations et sur le monde.

Contact pour les médias :

Christine Robers, directrice marketing

[email protected]

À propos de Duke Corporate Education : Duke Corporate Education (Duke CE) est un important fournisseur mondial de formations sur mesure pour les cadres, permettant aux dirigeants de créer des changements significatifs au sein de leurs organisations et de la société. Fort de plus de 20 ans d'expérience, Duke CE propose des offres hautement personnalisées et axées sur le client, adaptées aux besoins uniques de chaque organisation. Grâce à une combinaison d'enseignants exceptionnels, de méthodes d'enseignement novatrices et d'un accent placé sur les résultats stratégiques, Duke CE enseigne aux dirigeants les connaissances, les comportements et les mentalités nécessaires pour naviguer dans le paysage commercial complexe d'aujourd'hui.

Site web : www.dukece.com

SOURCE Duke Corporate Education