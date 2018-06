Dungeon Defenders II de Trendy Entertainment vise à être le premier grand jeu offrant des récompenses natives sur la blockchain

Loot™, le protocole blockchain et crypto-actif généré par les compétences des joueurs de jeux vidéo, est en cours d'adoption par Trendy Entertainment, le développeur de jeux vidéo à l'origine de la franchise Dungeon Defenders, en vue d'intégrer sa solution de blockchain au système de récompenses de Dungeon Defenders II. Le protocole Loot est en cours de développement avec un objectif de lancement au cours du premier trimestre 2019. Trendy prévoit d'être le premier à intégrer la solution après le lancement du protocole.

« Notre partenariat avec Trendy Entertainment signifie que Dungeon Defenders II sera le premier grand jeu à permettre aux développeurs et éditeurs de jeux de partager leurs richesses avec les joueurs sans sacrifier aucune production de revenus existante. Notre technologie en instance de brevet est une première mondiale qui transformera l'industrie du jeu et c'est fantastique de voir le soutien que Trendy Entertainment lui apporte », a déclaré Tobias Batton, fondateur de Signal Zero et créateur de Loot.

Dungeon Defenders II est un jeu de stratégie et d'action à la troisième personne avec des éléments caractéristiques des jeux de rôle comme le butin, la progression des personnages, les animaux domestiques et bien plus. Il améliore l'expérience du jeu Dungeon Defenders original avec de nouvelles fonctionnalités de combat et de progression, offrant la possibilité de jouer en solo ainsi que des modes multijoueurs coopératifs en ligne pouvant atteindre quatre personnes. Depuis le lancement de la version originale de Dungeon Defenders I en 2011, la franchise a enregistré près de 8 000 000 de téléchargements à ce jour.

« Le protocole Loot™ innovant pourrait devenir la nouvelle frontière en matière de monétisation des jeux, à la fois pour les joueurs et les éditeurs. Nous sommes ravis de travailler avec Loot et de chercher de nouvelles façons d'améliorer l'intégration du protocole blockchain et des crypto-récompenses, afin que les utilisateurs puissent en profiter de manière plus simple et efficace », a déclaré Drew Curby, responsable principal du développement d'entreprise chez Trendy Entertainment.

Loot enregistre la performance des joueurs sur la blockchain et offre des preuves de compétence - ce qui lui permet de générer des jetons pour récompenser les compétences et de donner aux développeurs de jeux une nouvelle façon de monétiser et de bâtir leur public.

Alors que les algorithmes de minage traditionnels se basent sur le matériel pour faire le travail, Loot tire profit d'un nouveau modèle mathématique en instance de brevet qui compare les performances des joueurs pour générer le nouveau crypto-actif. La collaboration avec Trendy signifie que Dungeon Defenders II sera le premier grand jeu à intégrer le tout premier algorithme de minage basé sur les compétences des joueurs.

Le système de crypto-récompenses de Loot est lancé par l'équipe à l'origine de Signal Zero, une plateforme de jeu qui a distribué 7 millions $ de récompenses depuis 2014 aux joueurs pour leur engagement par le biais de ses deux applications Web, TokenWall et TapRivals.

À propos de Loot™

Loot est un protocole blockchain et un crypto-actif pour l'industrie du jeu. Il utilise un mécanisme unique de preuve de compétence en instance de brevet, qui tire profit des efforts et de l'habileté des joueurs pour créer de nouveaux jetons par le biais du jeu. Loot ouvre efficacement un nouveau point d'entrée dans la crypto-économie pour l'ensemble de l'industrie du jeu, permettant aux éditeurs et développeurs de jeux de partager leurs richesses avec les joueurs sans sacrifier aucune production de revenus existante.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter : https://www.lootforge.com/

À propos de Dungeon Defenders

Dungeon Defenders II est actuellement disponible sur Xbox Live, Playstation Network et Steam. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page http://www.DungeonDefenders.com, et suivez-nous sur http://www.facebook.com/DungeonDefenders et http://www.twitter.com/TrendyEnt.

