DUOLAB, une solution révolutionnaire de soin visage personnalisé

Grâce à l'application DUOLAB et à un outil de diagnostic cutané, DUOLAB évalue le profil de la peau de l'utilisatrice à l'aide de deux formes d'IA de pointe afin d'anticiper les besoins de la peau et de répondre à son environnement changeant. Il génère un programme de soin personnalisé avec des combinaisons de capsules utilisant trois bases hydratantes et cinq concentrés ciblés. L'utilisatrice charge la combinaison prescrite dans l'appareil. Un procédé breveté d'émulsification livre une monodose fraîchement mélangée en 90 secondes. Grâce à la technologie thermo-cosmétique de DUOLAB, la crème est chauffée à la température naturelle de la peau, pour une absorption plus efficace des actifs.

Les formules DUOLAB, qui ont été scientifiquement prouvés et testés sur plus de 1 300 femmes, contiennent des ingrédients botaniques actifs très concentrés. Exemptes de conservateurs, elles sont favorables au microbiome cutané. Les formules DUOLAB sont conservées dans des capsules stériles et hermétiques, ce qui permet de maintenir une sécurité et une pureté absolues pendant au moins trois ans. En outre, les formules sont exemptes de silicones, de dérivés d'huiles minérales, de parfum synthétique et de colorants synthétiques.

Pour assurer l'élimination correcte des capsules usagées, DUOLAB propose un système de collecte et de recyclage dédié en partenariat avec TerraCycle®. Incitées par des points de fidélité, les clientes peuvent simplement renvoyer leurs emballages vides à DUOLAB dans l'enveloppe pré-timbrée fournie avec chaque achat, ou bien les déposer auprès d'une boutique L'OCCITANE au Royaume-Uni et en Irlande.

DUOLAB est disponible en ligne à l'adresse www.duolab.com ainsi que dans certaines boutiques L'OCCITANE au Royaume-Uni et en Irlande, et prévoit de s'étendre en Asie d'ici la fin de l'année. Appareil 250 £ ; capsule individuelle 1,25 £ ; réduction de 20 % lorsqu'achetée en offre mensuelle jour/nuit (112 £) ou de 14 % pour l'offre mensuelle jour ou nuit (60 £).

