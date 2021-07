Duplo reconhecimento! Sistema de Conversão de Energia da TBEA Sunoasis obtém as certificações CQC e TÜV SÜD

O sistema de conversão de energia é a peça central para o armazenamento de energia. Especialistas técnicos do CQC e engenheiros de teste sênior do laboratório de colaboração conduziram uma análise profunda com base no sistema de regulamentação técnica, padrões, requisitos de acreditação, casos de falha regulares e outros aspectos relevantes do produto de armazenamento de energia e sistema de conversão de energia TE1500KTL, com seu excelente desempenho aprovado no teste com todos os requisitos atendidos e recebendo a Certificação de Produto de Armazenamento de Energia.

A TÜV SÜD é uma instituição de credenciamento terceirizada internacionalmente independente e autorizada. A concessão do certificado de regulamentação de segurança emitido pela TÜV SÜD para o sistema de conversão de energia TE1500KTL indica que esse tipo de produto atende à necessidade de acesso para entrada no mercado europeu, que melhora o reconhecimento de produtos em todo o mundo e estabelece bases sólidas para o produto entrar no mercado externo, especialmente no mercado europeu.

Sob os objetivos de "duplo carbono", o sistema de armazenamento de energia, como a nova unidade de ajuste rápido, é vital para a conexão amigável à rede de novas energias. O último comentário do Management Standard of New Power Storage Project (interino) afirmou claramente que "Os equipamentos primários do novo projeto de armazenamento de energia devem atender às normas e requisitos regulamentares relevantes, aprovar e obter o credenciamento de instituições qualificadas relevantes". As certificações CQC e TÜV SÜD recebidas pelo Sistema de Conversão de Energia TE1500KTL da TBEA Sunoasis sugerem que este produto atendeu aos padrões nacionais e internacionais de segurança.

O Sistema de Conversão de Energia TE1500KTL da TBEA Sunoasis pode ser usado no sistema de geração de energia, rede e armazenamento de energia dos usuários. Ao contar com a nova geração do módulo IGBT core e estrutura topológica de nível triplo, ele gera alta confiabilidade e eficiência e foi adotado com sucesso em vários projetos domésticos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1558869/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1558870/image_2.jpg

FONTE TBEA SUNOASIS

