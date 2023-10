Durabilité des emballages dans le marché mondial des cosmétiques : SK chemicals s'associe à la société The Estée Lauder Companies

Les emballages utilisés par la société The Estée Lauder Companies intègrent la solution de contenu recyclé post-consommation de SK chemicals

Le développement conjoint de produits vise à augmenter l'utilisation de matières premières recyclées

SEONGNAM, Corée du Sud, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- SK chemicals renforce son approche en matière de durabilité sur le marché des contenants de cosmétiques grâce à un partenariat avec la marque mondiale de cosmétiques The Estée Lauder Companies.

Le 17 octobre, SK chemicals annoncera la signature d'une lettre d'intention (LOI) avec The Estée Lauder Companies concernant la fourniture de solutions de recyclage circulaires.

The Estée Lauder Companies est l'un des principaux fabricants, distributeurs et vendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfum et de soins capillaires de qualité, et est un intendant de marques de luxe et de prestige dans le monde entier. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous plus de 20 marques, dont Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Clinique et La Mer.

En vertu de cet accord, SK chemicals fournira des produits ECOTRIA CR et SKYPET CR, qui incorporent des matériaux recyclés avancés, et des produits ECOZEN CLARO, qui peuvent être incorporés dans un flux de recyclage. The Estée Lauder Companies développera des emballages en utilisant les matériaux fournis par SK chemicals.

Le recyclage avancé est une technologie qui décompose chimiquement les déchets de plastique en monomères, les matières premières du plastique. Il est considéré comme une technologie importante pour l'amélioration du recyclage des emballages, aidant à résoudre les problèmes de déchets plastiques de manière circulaire et innovante.

SK chemicals et The Estée Lauder Companies augmenteront progressivement la quantité de matériaux recyclés dans leurs produits et remplaceront d'autres matériaux non recyclables par des conceptions qui intègrent des matériaux recyclables ou recyclés, aidant ainsi à faire progresser les objectifs de durabilité des emballages d'ELC.

L'accord permet l'accélération potentielle du mouvement de durabilité des emballages sur le marché mondial des conteneurs cosmétiques, car la solution de recyclage unique de SK chemicals sera appliquée à la société The Estée Lauder Companies et à son portefeuille de marques.

SK chemicals a toujours cherché à fournir des matériaux recyclés au marché des conteneurs cosmétiques, au-delà de l'association avec la société The Estée Lauder Companies.

En mars, la société a signé un accord commercial avec Yonwoo, une filiale de Kolmar Korea, qui détient la plus grande part du marché domestique des conteneurs cosmétiques, pour développer et commercialiser des conteneurs utilisant des matériaux recyclés. En juin, la société a signé un autre accord commercial avec COSMAX, un leader mondial de la fabrication de développement original de cosmétiques (ODM), pour « construire le modèle de coopération pour la proposition de conteneurs cosmétiques » avec des matières plastiques durables appliquées.

En mars, notamment, SK chemicals a créé une filiale SK Shantou et a signé un accord d'acquisition d'actifs liés à la matière première de recyclage circulaire et à l'activité de PET recyclé circulaire de Shuye, une société chinoise spécialisée dans les matériaux verts, établissant ainsi une base mondiale pour les entreprises de plastique recyclé et un système de production stable.

Ahn Jae-hyun, le PDG de SK chemicals, a déclaré : « Grâce à cet accord, nous croyons que des synergies positives peuvent être créées à la fois dans les aspects commerciaux et environnementaux alors que SK chemicals, leader de la technologie de recyclage circulaire du plastique, s'associe à la société The Estée Lauder Companies, leader du marché mondial des cosmétiques ». Et d'ajouter : « Nous continuerons à travailler plus dur pour créer un écosystème de conteneurs cosmétiques durables ».

À propos de SK chemicals

SK chemicals est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits chimiques et de sciences de la vie. L'activité Green Chemicals de l'entreprise sud-coréenne se concentre particulièrement sur le développement et la production de biocopolyesters, de copolyesters et de polyéthylène téréphtalates (PET), ainsi que de plastiques techniques. L'unité commerciale Life Science se concentre sur la production et la commercialisation de médicaments. Grâce à des innovations continues qui répondent aux normes technologiques les plus élevées du monde, SK chemicals est connu comme un fournisseur de premier plan de matériaux respectueux de l'environnement et de produits médicaux holistiques.

