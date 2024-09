Durabook actualise l'ordinateur portable semi-durci S14I pour étendre sa gamme de produits compatibles avec l'IA

L e S14I de 14 pouces alimenté par l'IA bénéficie de la technologie Intel® Core™ Ultra haute performance, favorisant une fiabilité, une productivité et une mobilité optimales qui en font un leader du marché.

Polyvalent et axé sur l'IA, l'ordinateur portable semi-durci S14I équipé du dernier processeur Intel® Core™ Ultra repousse les limites de la fiabilité et des performances.

Prend en charge les solutions d'IA qui améliorent l'efficacité, rationalisent le flux de travail et renforcent la communication.

Destiné aux professionnels des secteurs des services publics, de la fabrication, de l'automobile et de la sécurité publique.

L'innovation avancée de la technologie de batterie double échangeable à chaud offre une autonomie ultra-longue de jusqu'à 24 heures, permettant un fonctionnement ininterrompu sur le terrain.

LONDRES, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Durabook, la marque mondiale de solutions mobiles robustes appartenant à Twinhead International Corporation, a annoncé aujourd'hui des mises à jour importantes de son ordinateur portable semi-durci S14I, élargissant ainsi sa gamme de produits qui prennent en charge les tâches modernes exigeantes en matière de données. Grâce aux performances du processeur Intel® Core™ Ultra, cet ordinateur portable 14" semi-durci alimenté par l'IA dépasse les attentes, en offrant une performance puissante et haut de gamme et une expérience utilisateur exceptionnelle.

DURABOOK new S14I AI-powered rugged laptop

Durabook produit également l'ordinateur portable tout-terrain Z14I, l'ordinateur personnel tout-terrain le plus durable et le plus fiable au monde, conçu spécifiquement pour prendre en charge les applications exigeantes de l'IA sur le terrain.

Fred Kao, PDG de Twinhead, a déclaré : « La technologie de l'IA s'est imposée comme un outil important pour traiter et maximiser les données et créer de nouveaux systèmes plus performants et plus puissants. Durabook vise à doter nos appareils informatiques mobiles de capacités optimales pour les utilisateurs professionnels sur le terrain. Nos clients peuvent exploiter ces avancées à leur avantage et pour leur plus grand bénéfice grâce aux solutions d'ordinateurs portables qui fournissent jusqu'à 100 TOPS (téra-opérations par seconde) par le biais de l'accélérateur d'IA. »

Ce modèle S14I amélioré a été conçu pour offrir un appareil de qualité supérieure aux utilisateurs professionnels à la recherche d'une productivité prolongée. Ses fonctionnalités haut de gamme, sa durabilité et ses performances en font l'outil idéal pour les opérateurs qui travaillent dans des secteurs divers, notamment dans les services publics, l'industrie automobile et la sécurité publique, ainsi que pour les agences gouvernementales et les organisations à la recherche d'un ordinateur portable semi-durci de qualité supérieure.

Performances supérieures de l'unité centrale de calcul et fonctionnalités d'IA

La mise à niveau de l'unité centrale du S14I avec un processeur Intel® Core™ Ultra est importante car elle marque le lancement d'un autre ordinateur portable AI PC puissant et performant au sein de la gamme de produits Durabook. Parfait pour les professionnels, le S14I dispose d'une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée, intégrée à chaque processeur Intel® Core™ Ultra, qui offre aux utilisateurs un accès inégalé à une fiabilité, une productivité et une efficacité accrues. Grâce à la clé Microsoft Copilot dédiée, les utilisateurs peuvent activer sans effort les fonctions d'IA, ce qui favorise l'interaction en temps réel et le travail d'équipe dans leur espace de travail, la prise en charge de plusieurs langues et l'automatisation des tâches routinières.

Conception durable pour un fonctionnement ininterrompu

Robuste et élégant, le S14I franchit la frontière entre les appareils semi-durcis et les appareils entièrement durcis. Certifié MIL-STD-810H, pour résister à des chutes de 4 pieds et IP53, le S14I est conçu pour résister aux environnements les plus dangereux et peut rester opérationnel à des températures extrêmes allant de -29 °C (-20 °F) à 63 °C (145 °F). Sa conception à double batterie amovible avec la technologie optionnelle de double batterie échangeable à chaud permet aux utilisateurs de remplacer les batteries à chaud sur le terrain, sans aucun temps d'arrêt. En outre, son autonomie ultra-longue de 12 heures peut être portée à 24 heures en mode double batterie, pour obtenir des performances supérieures. De plus, le S14I est doté d'un écran de 14,0 pouces Full HD (1920 x 1080) DynaVue® lisible en plein soleil avec écran tactile multipoint capacitif en option et une luminosité améliorée jusqu'à 1 200 nits.

Une polyvalence extrême pour une sécurité exceptionnelle

Durabook a conçu le S14I pour répondre aux besoins des utilisateurs qui exigent une flexibilité exceptionnelle. Une carte NVIDIA RTX™ A500 dédiée en option transforme le S14I en une solution ultime pour des tâches spécifiques telles que le rendu graphique, les illustrations architecturales et les applications d'IA, délivrant jusqu'à 100 TOPS grâce à l'accélérateur d'IA. Équipés d'un maximum de deux disques SSD PCIe NVMe, dont l'un avec une conception à dégagement rapide, les professionnels peuvent également exécuter facilement des RAID 0 et RAID 1. Les caractéristiques d'assistance de sécurité avancée, telles que Intel® vPro™ et TPM 2.0, sont fournies en standard, ainsi qu'un lecteur de carte à puce, un lecteur RFID/NFC et un scanner d'empreintes digitales en options supplémentaires. En outre, il dispose d'un appareil photo infrarouge de 5,0 mégapixels avec obturateur, prenant en charge la reconnaissance faciale Windows Hello, et d'un PC à cœur sécurisé Windows 11.

Une connectivité de pointe pour la main-d'œuvre moderne

Durabook sait qu'une connectivité puissante est essentielle dans l'environnement moderne. Équipé d'un puissant double Thunderbolt 4 et renforcé par des capacités sans fil avancées, notamment des options cellulaires 4G LTE ou 5G, Intel® WI-FI 7, Bluetooth® V5.4 et GPS en option, le S14I rend la connexion à l'espace de travail moderne plus flexible et plus simple que jamais . Le S14I est également équipé de deux ports USB 3.2 Type-A supplémentaires, d'une double carte SIM, de deux ports RJ-45 par défaut, d'un port HDMI 2.1, d'un maximum de deux ports série RS-232 et d'un emplacement ExpressCard 54 en option, ce qui en fait l'ordinateur portable semi-durci de 14 pouces le plus polyvalent du marché.

Le nouveau S14I mis à jour est disponible à l'achat dès maintenant.

Pour obtenir les spécifications complètes et de plus amples informations, veuillez consulter le site : https://www.durabook.com/fr/products/s14i-laptop/

Pour en savoir plus sur la manière de devenir partenaire, veuillez consulter le site https://partners.durabook.com/register ou contacter [email protected].

Suivre la marque DURABOOK

La famille de produits Durabook, composée d'ordinateurs portables et de tablettes robustes, peut être suivie sur des canaux de médias sociaux divers, notamment LinkedIn, Facebook, X et YouTube.

À propos de DURABOOK

Durabook est la marque principale de Twinhead International Corporation de Taïwan, un fabricant de renommée mondiale de solutions mobiles robustes depuis plus de 40 ans. Tous les appareils Durabook sont conçus, fabriqués et testés selon les normes les plus strictes afin de garantir une qualité et une fiabilité maximales. Engagés à l'excellence de l'ingénierie et du service, les produits Durabook ont été largement adoptés par les gouvernements et les entreprises, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics, des services sur le terrain, de l'armée et de la sécurité publique, depuis plus de vingt ans.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2494872/Press_Release_1_S14I_Launch.jpg