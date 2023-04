Durchbruch bei der Plattform-Interoperabilität für zuverlässige Produktkonformität und Rückverfolgbarkeit

PARIS, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Industrie sieht sich mit zunehmenden Vorschriften und Verbrauchererwartungen in Bezug auf eine verbesserte End-to-End-Transparenz und Rückverfolgbarkeit konfrontiert. In einer immer komplexeren und verteilten globalen Lieferkettenlandschaft ist dies nun zu einer grundlegenden Priorität geworden. Da die Notwendigkeit eines digitalen Produktpasses immer wichtiger wird, arbeitete OPTEL mit IBM zusammen, dem Integrator der XCEED-Blockchain-basierten Plattform für End-to-End-Compliance in Branchen wie der Automobilindustrie. Als Entwickler von Optchain, einer umfassenden Rückverfolgbarkeitslösung, hat sich OPTEL mit IBM zusammengetan, um die Interoperabilität zwischen den beiden Plattformen herzustellen und nahtlose Datenbrücken zu implementieren. Dies zeigt, wie die Zusammenarbeit bei der Nutzung innovativer Technologien Transparenz schafft, die in verschiedenen Branchen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie bei Industrieprodukten anwendbar ist, beginnend mit dem Anwendungsfall der End-to-End-Batterielieferkette im Rahmen der Global Battery Alliance (GBA).

Diese Zusammenarbeit zeigte, wie die komplexe Batterielieferkette, die sich mit den großen Herausforderungen der Rückverfolgbarkeit von herkunftskritischen Mineralien für den Batteriepass und das End-of-Life-Management befasst, durch ein Blockchain-basiertes Geschäftsnetzwerk erleichtert werden kann. Der Erfolg dieses ersten Schritts wurde durch die Agilität und Anpassungsfähigkeit der beteiligten Parteien begünstigt, die einen Multi-Stakeholder-Ansatz für den Datenaustausch und das Projektmanagement ermöglichten.

Diese Interoperabilitätsinitiative basiert auf einer gemeinsamen Vision des Wertes, der durch interoperable Rückverfolgbarkeitsplattformen zur Erleichterung des Datenflusses zwischen verschiedenen Akteuren, Regionen, Materialien und Produkten geschaffen wird. Die Partnerschaft zielt auch darauf ab, den verantwortungsvollen Umgang mit Batterien in der Europäischen Union zu gewährleisten (was insbesondere durch das EU-Datengesetz 1 und die EU Battery Regulation (EU-Batterieverordnung) 2 gefordert wird).

„Dies ist eine bahnbrechende Entwicklung für die Industrie, und wir freuen uns, dass wir bei diesem Innovationssprung führend sind. Künftige Vorschriften zwingen dazu, verschiedene Branchen miteinander zu verbinden, um eine durchgängige Transparenz zu gewährleisten. Die Interoperabilität ermöglicht es Unternehmen, von der Entwicklung leistungsstarker und vertrauenswürdiger neuer Produkte und Dienstleistungen zu profitieren, ohne ihr Altsystem zu ändern. „So können wir die Vorteile mehrerer Plattformen gleichzeitig nutzen", sagt Odile Panciatici, Initiatorin der XCEED-Initiative.

„Im Hinblick auf den Austausch von Rückverfolgbarkeits-, ESG- und THG-Daten ist diese Partnerschaft ein spannender Schritt, um die Interoperabilität der Branche und die weit verbreitete Einführung von Business-Ökosystem-Plattformen für die Automobilindustrie voranzutreiben. Eine nahtlose Integration ist mit Hilfe bekannter Standards möglich und machbar", sagt Ken Fallu, Global Head of Strategy, Mining and Environment bei OPTEL.

Informationen zur Optchain-Initiative

Optchain, die führende Rückverfolgbarkeitslösung von OPTEL, verbindet alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette, um eine vollständige Transparenz in Echtzeit zu gewährleisten und so die Leistung der Lieferkette zu verbessern, den CO2-Fußabdruck zu verfolgen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu garantieren. OPTEL wurde 1989 gegründet und ist eine zertifizierte B-Corporation mit Hauptsitz in Kanada, Niederlassungen in Deutschland, Irland, Indien und Brasilien sowie Mitarbeitern weltweit. OPTEL kann auf eine über 30-jährige Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von End-to-End- und hochgranularen Rückverfolgbarkeitslösungen zurückblicken, die es Unternehmen ermöglichen, das Potenzial intelligenter und digitaler Lieferketten zu erschließen. Weitere Informationen finden Sie unter optelgroup.com und folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, YouTube, Twitter

Informationen zur XCEED initiative

Die XCEED-Initiative, die für „eXtended Compliance End-to-End Distributed" steht, ist eine Blockchain-basierte Plattform für die europäische Industrie, mit der die Konformität von Produktkomponenten vom Design bis zur Produktion zertifiziert werden soll. XCEED ermöglicht ein vertrauenswürdiges Netzwerk für den Austausch von Informationen über die Einhaltung von Vorschriften vom Lieferanten bis zum OEM entlang der gesamten Lieferkette.

1 Das europäische Datengesetz legt einen Rahmen dafür fest, wie personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden sollten, und räumt dem Einzelnen bestimmte Rechte in Bezug auf seine personenbezogenen Daten ein. 2 Die EU-Batterieverordnung (EU Battery Regulation) hingegen konzentriert sich auf die sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Auswirkungen von Batterien und legt Anforderungen an deren Herstellung, Kennzeichnung und Abfallbewirtschaftung fest, einschließlich Bestimmungen zur Interoperabilität.

