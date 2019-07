Dusk Network anuncia que o DUSK Token será comercializado na Bitfinex, Bittrex International e Ethfinex

AMSTERDÃ, 15 de julho de 2019 /PRNewswire/ --Dusk Network, um ledger (registro) digital de criptografia transparente, anunciou hoje que sua criptomoeda, o token DUSK (ERC-20), foi incluído nas plataformas de negociação de ativos digitais Bitfinex, Bittrex internacionais e Ethfinex. O anúncio faz da Dusk Network o primeiro projeto de blockchain holandês com um token nas bolsas iFinex. O token está disponível para as bases de usuários da Bitfinex, Bittrex International e Ethfinex desde 11 de julho de 2019.

Emanuele Franconi, fundador e líder técnico da Dusk Network, disse: "A inclusão do token DUSK nas principais bolsas Bitfinex, Bittrex International e Ethfinex representa um marco significativo para a Dusk Network. Desde nossa criação no início de 2018, temos nos esforçado para transformar o ecossistema de ativos digitais reduzindo as barreiras para a entrada, e melhorando muito a confidencialidade, ao mesmo tempo em que garantimos a conformidade regulatória. Olhando para o futuro, estamos empolgados por aproveitar esse momento e apresentar nosso registro financeiro global para o público."

A Dusk Network, com sede em Amsterdã, é um protocolo blockchain orientado à privacidade, que visa aperfeiçoar a emissão de títulos digitais e automatizar a conformidade comercial com os primeiros títulos programáveis e confidenciais do mundo. Aproveitando-se de tecnologias que exigem zero conhecimento, a Dusk Network pode ser usada pelos desenvolvedores para criar vários casos de uso para corporações e consumidores que exigem fortes recursos de privacidade, auditoria e conformidade. Empresas e projetos irão usar a rede de código aberto para criar aplicativos descentralizados sem deixar de aderir a estritas exigências de conformidade.

Em dezembro de 2018, a Dusk Network arrecadou um total de US$ 8,1 milhões através de uma venda privada e foi o primeiro projeto a disponibilizar seus tokens na Tokinex, uma plataforma da Ethfinex & Bitfinex. Durante esse processo, a Dusk Network obteve financiamento da Olymp Capital, o primeiro fundo europeu abrangente de gestão de ativos dedicado aos ativos de blockchain e criptografia.

Christophe De Courson, CEO da Olymp Capital S.A., com sede em Luxemburgo, disse: "Na construção do portfólio da Olymp Capital, procuramos projetos que contenham fortes equipes de liderança, potencial para resolver problemas do mundo real por meio de tecnologia descentralizada e - o mais importante - tenham uma visão. A Dusk Network excedeu nossas expectativas e estamos confiantes em sua direção futura. Acreditamos que o ímpeto contínuo permitirá que a Dusk Network cumpra sua meta de reformular o ecossistema financeiro."

