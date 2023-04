Dúvidas sobre micose de unha? Dermatologista esclarece tudo o que você precisa saber!

Profissional responde principais questionamentos e explica os cuidados necessários com as unhas, especialmente nos dias mais quentes

SÃO PAULO, 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Apesar de estarmos no outono, em várias regiões do país a temperatura continua alta. Tempo ideal para quem pretende tirar aqueles dias de descanso a beira mar, cachoeiras, clube e parques. Mas, como tudo tem seu lado bom e ruim, as altas temperaturas podem favorecer o surgimento de micoses no corpo e nas unhas pelo aumento do calor e umidade, roupas e pés molhados e o contato com áreas consideradas contaminadas, garantindo assim, o cenário ideal para que a micose de unha apareça.

A dermatologista Dra. Renata Amaral Silveira Primavera (CRM-SP 108083 ) esclarece algumas informações importantes sobre a patologia. Primeiro é importante explicar que a micose de unha é causada por fungos que se alimentam da queratina (proteína presente nas unhas) e apresenta variações que interferem na coloração e espessura¹.

"Os primeiros sinais da micose podem ser pequenos descolamentos da unha, ou mudança de sua coloração, tornando-se esbranquiçada, amarelada ou, em alguns casos, até amarronzada, dependendo do tipo de fungo. Com o tempo, pode haver também um espessamento, ela fica grosseira e chega até a se deformar. Mas a apresentação da doença depende do tipo de fungo", explica Dra Renata.

Uma dúvida recorrente é se a incidência nas unhas dos pés é maior do que nas unhas das mãos e a resposta é sim. Segundo a médica, isso acontece porque os pés costumam ficar abafados em meias e sapatos fechados, ambiente úmido e quente, que é favorável para o desenvolvimento dos fungos. Além disso, os cuidados e a atenção com as unhas dos pés tendem a ser menor, quando comparado com as mãos e ainda, as unhas dos pés têm uma velocidade de crescimento menor do que as das mãos, o que facilita a penetração dos fungos.

E como saber se existe uma maior tendência para o desenvolvimento da onicomicose em alguns pacientes? A especialista pontua: "Alguns perfis sofrem há anos com esta doença e não conseguem evoluir no tratamento. Nesses casos é preciso avaliar se existe alguma interferência ou comorbidade do paciente, como diabetes e obesidade, pois esses fatores estão associados com uma maior incidência de micose de unha, mas é preciso avaliar cada caso individualmente considerando fatores internos e externos", detalha.

Alguns cuidados ajudam a evitar as onicomicoses. A Dra. Renata comenta as principais ações que podem contribuir para a prevenção. "A higiene é fundamental, vale lembrar de manter as unhas bem cortadas e os pés bem higienizados, bem secos após o banho, além de alternar o uso dos calçados. E atenção com os salões de beleza, pois eles também oferecem riscos. É importante verificar se todo o material utilizado para fazer as unhas é esterilizado na autoclave", ressalta a profissional. "No verão, vale redobrar o cuidado, pois o excesso de suor, o uso prolongado de roupas de banho molhadas, de sapatos fechados e de toalhas e roupas emprestadas podem favorecer a contaminação", complementa.

A boa notícia é que existem muitos tipos de tratamentos para micose de unha, como o uso de esmaltes terapêuticos antifúngicos que é o caso de Loceryl® Esmalte.

O medicamento pode ser utilizado como terapia única nos casos iniciais de micose de unhas ou associado à um antifúngico sistêmico, atuando assim como coadjuvante, de acordo com a avaliação do dermatologista.

Loceryl Esmalte conta com amorolfina em sua composição, um ingrediente ativo antifúngico² que atua na eliminação dos fungos causadores da infecção. Este esmalte terapêutico penetra até nas camadas mais profundas das unhas, com apenas uma aplicação, age de forma eficaz, eliminando os fungos ao decorrer dos próximos 7 dias, podendo ser usado desta forma uma vez por semana². Além desse efeito de longa duração*, combate diversas classes de fungos causadores da micose de unha². Também é o 1° esmalte terapêutico do mercado, permitindo o uso de esmaltes cosméticos³**, sem perda da eficácia do produto.

A consulta ao dermatologista é fundamental para indicar o melhor tratamento.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800 015 5552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

*Uma única aplicação do esmalte fornece proteção por uma semana.

**necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético

