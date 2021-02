DVIGear nomme Clifford Broekhuisen d'AVsion au poste de responsable du développement commercial en Europe

MARIETTA, Géorgie, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- DVIGear, un important fournisseur de solutions de connectivité numérique pour les applications d'affichage professionnel, est heureux d'annoncer la nomination de Clifford Broekhuisen d'AVsion en tant que responsable du développement commercial européen. Son objectif est d'élargir la distribution des gammes de produits DisplayNet® et HyperLight® ainsi que d'une myriade d'autres nouveaux produits de distribution de signaux numériques.

Clifford Broekhuisen a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie ProAV et a travaillé plus récemment comme responsable du développement commercial chez NetGear, se concentrant sur la gamme de commutateurs réseau AVoIP. Auparavant, il a travaillé comme directeur des ventes EMEA chez Rose Electronics, un fournisseur leader de produits de commutation et de distribution KVM. Clifford est basé à Sittard, aux Pays-Bas, et peut être contacté par téléphone au +31.6.1832.4038 ou par e-mail : [email protected].

« Ayant travaillé avec DVIGear dans le cadre de mes fonctions précédentes, j'apprécie la qualité et la valeur des produits DVIGear. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe de DVIGear et j'ai hâte d'offrir mon soutien commercial et technique complet aux clients actuels et futurs de DVIGear. » « Nous sommes ravis que Clifford se joigne à notre équipe, a déclaré Steven Barlow, président de DVIGear. Sa grande expérience du secteur et sa passion pour l'établissement de relations solides avec les clients lui permettront de renforcer davantage notre position dans toute la région européenne. »

À propos de DVIGear

Depuis 1999, DVIGear est un fournisseur leader de solutions de connectivité numérique pour une large gamme d'applications d'affichage professionnel. Situé à Marietta, en Géorgie, aux États-Unis, DVIGear offre un vaste portefeuille de produits de distribution vidéo numérique de haute performance, notamment : les systèmes de distribution AV-over-IP DisplayNet®, les câbles optiques actifs HyperLight®, les commutateurs, les répartiteurs, les extenseurs, les convertisseurs, les processeurs de mise à l'échelle et les multiviewers. Pour en savoir plus, visitez DVIGear.com et DisplayNet.com. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

DVIGear Inc. est propriétaire de nombreuses marques déposées et non déposées, notamment les marques suivantes : DVIGear®, DisplayNet®, DisplayNet Server®, DisplayNet Manager®, N/AV Design® et HyperLight®.

SDVoE est une marque déposée de la SDVoE Alliance et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques commerciales tierces nommées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2021 DVIGear Inc.

Contact : Steven Barlow / +1.770.421.6699 / [email protected]

