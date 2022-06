DX Gameworks rompe com o modelo tradicional de produção e publicação de jogos

Com o lema "Your game, Our dream", a nova publicadora de jogos do Brasil se apresenta ao mercado para criar e lançar jogos com alcance global

SÃO PAULO, 7 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Fundada pelos sócios André Freitas, Daniel Monastero, Lucas Farina e Rodrigo Souza, a nova publicadora e desenvolvedora de jogos brasileira, DX Gameworks, chega ao mercado, com investimento do fundo Bertha Capital e apoio da Xbox Brasil, para auxiliar o desenvolvimento e a publicação de jogos com metodologia e processos inovadores.

"A indústria de jogos Indie tem uma grande necessidade de investimento estruturante focado em apoiar esse ecossistema em negócios, infraestrutura e publicação com metodologias e processos de produção claramente definidos. E desta necessidade, juntamente com a incorporação de estúdios de game, surgiu nossa nova empresa, DX Gameworks", explica André Freitas, CEO da DX Gameworks.

"Nós tivemos o plano de montar uma publicadora de jogos no Brasil, porque percebemos que diversos títulos não atingiam seu potencial em vendas devido a uma série de dificuldades, como acesso ao mercado, inexperiência para levar novos conteúdos aos consoles, falta de recursos financeiros, materiais ou até de pessoal. Encontramos na Bertha Capital o que faltava para concretizar nosso projeto: o desejo de investir no setor" contam Daniel Monastero e Lucas Farina, CCO e COO da DX Gameworks.

A empresa brasileira possui escritórios em Manaus, São Paulo, Brasília, Portugal e Estados Unidos, e conta com um time de funcionários altamente capacitados para criar, desenvolver e publicar jogos. Desde sua fundação, em novembro de 2020, a empresa vem crescendo de forma exponencial. Em menos de 1 ano, saltou de 16 para 130 funcionários, um crescimento de 700%. A empresa está com dezenas de vagas de trabalho em aberto, gerando empregos e reforçando a sua expansão dentro da indústria.

Parte do crescimento se deu por meio da incorporação de 12 estúdios, juntamente com suas equipes e infraestruturas, em destaque Garage 227 Studios, dos fundadores Daniel Monastero e Lucas Farina; IMGNATION Studios, do diretor Orlando Fonseca; Bad Minions do também diretor, Leonardo Batelli; Flying Saci do diretor Sylker Teles. Desta forma, a empresa trouxe da indústria lideranças e uma equipe de profissionais capacitados, seus projetos, clientes e propriedades intelectuais, fortalecendo assim, a estrutura corporativa da empresa.

A meta para 2022 é "lançar ao menos 10 jogos, sendo 3 deles criações originais da DX Gameworks, complementa Leonardo Batelli, diretor de Publishing.

