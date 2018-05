DX lance la crypto-bourse réglementée du NASDAQ Market Technology

DX.Exchange annonce son partenariat avec NASDAQ portant sur l'intégration de la plateforme DX.Exchange au moteur de mise en correspondance de NASDAQ. Le résultat est une crypto-bourse P2P inégalée. L'équipe de DX.Exchange apporte des années d'expérience dans la fourniture au plus grand nombre de produits dérivés faciles à utiliser et simplifiés. Les crypto-monnaies rejoignent désormais l'arène du trading facile dont tout le monde peut profiter.

https://www.youtube.com/watch?v=LQF14i5zy78&feature=youtu.be

Totalement réglementé par l'EFSA au sein de l'Union européenne, DX.Exchange s'engage à fournir une bourse éthique et transparente pour les parties intéressées. Les fonds et les données personnelles sont protégés par les logiciels de cryptage les plus avancés ainsi que par les solutions de cybersécurité les plus puissantes actuellement disponibles.

DX.Exchange est la première communauté cryptographique complète qui propose aux institutions et aux particuliers une plateforme transparente (« Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez ») pour l'achat de crypto-monnaies avec de la monnaie fiduciaire, le trading de crypto-monnaies et la conversion de crypto-monnaies en monnaie fiduciaire. Il n'y a aucun frais de négociation pour les comptes LITE sur les platesformes DX.Exchange, seulement 10 euros de frais d'adhésion mensuelle qui attireront à coup sûr les traders du monde entier. Il s'agit de l'écosystème crypto le plus moderne et avancé, avec des produits innovants pour le commerçant au détail, le courtier, le teneur de marché et l'investisseur institutionnel. Par ailleurs, DX.Exchange propose Coins.Exchange, où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies avec une carte de crédit, rapidement et facilement.

« Les crypto-monnaies ont perturbé la révolution Fintech, et DX.Exchange repose sur les principes de base de la technologie blockchain, la confiance et la cohérence », a déclaré Daniel Skowronski, PDG de DX.Exchange. « Les passionnés de crypto ne doivent pas payer plus que des frais d'adhésion minimes pour négocier avec leurs pairs, et ils ne doivent pas non plus négocier dans un environnement non sécurisé et non réglementé. La combinaison de la technologie NASDAQ et de l'interface de DX.Exchange permettra de créer une expérience de trading équitable et unique en son genre, qui met les traders au premier rang. »

DX.Exchange est le premier marché au monde, ouvert et transparent, permettant aux clients de détail, institutions et courtiers de négocier des produits dérivés et cryptographiques de gré à gré sur une bourse, dans des marchés réglementés dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.DX.Exchange.

