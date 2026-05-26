DXC modernise le service client et les applications pour Telenor Sweden

La migration vers le cloud permet aux clients de Telenor Sweden de bénéficier d'un centre de contact plus performant

STOCKHOLM, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires en technologie et d'innovation d'entreprise, a conclu un partenariat avec Telenor Sweden, l'un des principaux fournisseurs de télécommunications de la région nordique, afin de moderniser les opérations de service à la clientèle et de renforcer son parc technologique. S'appuyant sur une relation de longue date, DXC a achevé une migration majeure vers le cloud pour les opérations de service à la clientèle de Telenor Sweden et soutient des efforts plus larges de modernisation des applications.

Pour répondre aux exigences numériques, Telenor a recherché un partenaire possédant une expertise approfondie des télécommunications afin de moderniser les systèmes existants, d'améliorer l'engagement des clients et de construire une base technologique plus évolutive.

DXC a migré les canaux vocaux et de chat de Telenor pour les clients consommateurs et les petites entreprises vers une plateforme de centre de contact moderne et basée sur le cloud. La nouvelle plateforme prend en charge plus de 500 spécialistes simultanés et traite plus de 300 000 appels de clients par mois. Le programme comprenait l'intégration avec des dizaines de systèmes de back-office et la conception de flux d'appels avancés, ce qui a permis une mise en service parfaitement fluide.

En plus de la migration vers le cloud, DXC fournit des services d'application et un soutien au développement pour les applications de service à la clientèle de Telenor afin de réduire la complexité opérationnelle, de rationaliser les processus et d'améliorer les délais de mise sur le marché. Cela crée également une base pour les capacités futures de l'IA.

« Il s'agit de bien plus qu'une simple mise à niveau du centre de contact », déclare Peter Skarendal, directeur général, DXC Sweden. « Nous modernisons également les applications sous-jacentes, ce qui permet à Telenor de continuer à faire évoluer son service à la clientèle et d'intégrer l'IA au fur et à mesure que les cas d'utilisation arrivent à maturité. »

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

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