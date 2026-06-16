DXC renforce son partenariat avec Norske Skog en vue de moderniser ses opérations réseau et technologiques

Ce partenariat pluriannuel permet de mettre en place une solution réseau moderne et sécurisée, tout en renforçant le rôle de DXC au sein de l'environnement technologique de Norske Skog

OSLO, Norvège, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de premier plan dans le domaine des technologies et de l'innovation pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui vouloir renforcer sa collaboration de longue date avec Norske Skog, l'un des principaux producteurs de papier de publication et de carton d'emballage recyclé en Norvège. DXC concevra, mettra en œuvre et exploitera un nouveau réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN), un réseau moderne, piloté par des logiciels, qui relie de manière sécurisée les différents sites, au cours des quatre prochaines années, tout en jouant le rôle de partenaire technologique principal et de conseiller de confiance pour l'ensemble de son infrastructure technologique.

DXC Expands Relationship with Norske Skog to Modernize Network and Technology Operations

Le réseau de Norske Skog constitue l'infrastructure essentielle qui relie les différents sites de l'entreprise, notamment ses bureaux et ses usines. L'infrastructure jouant un rôle central dans la garantie de la disponibilité et de la sécurité, la fiabilité de la prestation de services est primordiale. En choisissant DXC pour l'accompagner dans la transformation de ses services réseau, Norske Skog recherchait une solution plus solide et réactive afin d'améliorer la qualité de ses services. La nouvelle solution réseau de DXC est conçue pour offrir une sécurité renforcée, des performances améliorées, une plus grande évolutivité et une gestion simplifiée sur l'ensemble des sites de Norske Skog.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat de longue date avec DXC Technology à mesure que nous modernisons notre infrastructure réseau. Grâce à un nouveau réseau étendu défini par logiciel, nous bénéficierons d'une connectivité sécurisée et évolutive entre tous nos sites, ce qui améliorera nos performances et soutiendra notre développement numérique continu. Nous apprécions également DXC en tant que conseiller de confiance dans l'ensemble de notre écosystème technologique », déclare Børge Teigland, directeur informatique chez Norske Skog.

« Le renforcement de notre partenariat avec Norske Skog témoigne de la confiance que nous avons su instaurer au fil du temps et de la capacité de DXC à tenir ses engagements dans des environnements critiques », a déclaré Espen Olsen, directeur général de DXC Norvège. « En modernisant l'infrastructure réseau de Norske Skog et en assumant un rôle plus important dans l'ensemble de ses opérations technologiques, nous contribuons à établir des bases plus solides et plus sûres, capables de soutenir l'entreprise aujourd'hui et à mesure qu'elle évolue ».

DXC Technology est un partenaire de longue date de Norske Skog, forte de plus de 20 ans d'expérience dans la fourniture de services commerciaux et informatiques de bout en bout. Aujourd'hui, DXC gère une part importante de l'infrastructure informatique de Norske Skog, ce qui témoigne d'un partenariat solide et stratégique fondé sur la confiance, la fiabilité et la constance dans la prestation de services. En tant que partenaire de confiance, DXC continue d'accompagner Norske Skog en ce qui concerne les infrastructures, les applications et les services opérationnels, contribuant ainsi à la modernisation et à l'optimisation de son environnement technologique.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel. Forte d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

À propos de Norske Skog

Norske Skog est un fabricant de papier d'emballage et de papier d'impression qui exploite quatre usines en Europe. Le papier d'emballage comprend le testliner et le cannelure, tandis que le papier d'impression comprend le papier journal et le papier magazine. La capacité de production annuelle de papier d'emballage s'élève à 0,8 million de tonnes, et celle de papier d'impression à 1,2 million de tonnes. Le papier d'emballage et le papier d'impression sont commercialisés par l'intermédiaire de nos bureaux de vente et de nos agents. Norske Skog emploie environ 1 650 personnes ; sa société mère, Norske Skog ASA, une société anonyme, est enregistrée en Norvège et a son siège social à Oslo. La société est cotée à la Bourse d'Oslo sous le code NSKOG.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS : Ashley Houk-Temple, relations avec les médias, [email protected]