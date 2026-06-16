DXC baut die Zusammenarbeit mit Norske Skog aus, um den Netzwerk- und Technologiebetrieb zu modernisieren

Die mehrjährige Partnerschaft sorgt für eine moderne, sichere Netzwerklösung und erweitert gleichzeitig die Rolle von DXC im gesamten Technologieumfeld von Norske Skog

OSLO, Norwegen, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute eine Ausweitung seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Norske Skog bekannt, einem führenden Hersteller von Druckpapier und Recycling-Wellpappe in Norwegen. DXC wird in den nächsten vier Jahren ein neues Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) – ein modernes, softwaregesteuertes Netzwerk, das Standorte sicher miteinander verbindet – konzipieren, implementieren und betreiben und dabei gleichzeitig als primärer Technologiepartner und vertrauenswürdiger Berater für die gesamte Technologieinfrastruktur des Unternehmens fungieren.

DXC Expands Relationship with Norske Skog to Modernize Network and Technology Operations

Das Netzwerk von Norske Skog bildet das zentrale Rückgrat, das die physischen Standorte des Unternehmens, darunter Büros und Werke, miteinander verbindet. Angesichts der zentralen Rolle, die die Infrastruktur bei der Gewährleistung von Verfügbarkeit und Sicherheit spielt, ist eine zuverlässige Dienstleistungserbringung von größter Bedeutung. Mit der Entscheidung für DXC als Partner bei der Umgestaltung seiner Netzwerkdienste strebte Norske Skog eine robustere und reaktionsschnellere Lösung an, um die Servicequalität zu verbessern. Die neue Netzwerklösung von DXC wurde entwickelt, um an allen Standorten von Norske Skog für mehr Sicherheit, eine verbesserte Leistung, größere Skalierbarkeit und eine vereinfachte Verwaltung zu sorgen.

„Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit DXC Technology im Zuge der Modernisierung unserer Netzwerkinfrastruktur auszubauen. Mit einem neuen softwaredefinierten Weitverkehrsnetz (SD-WAN) werden wir von einer sicheren, skalierbaren Vernetzung unserer Standorte profitieren, wodurch wir die Leistung verbessern und unsere weitere digitale Entwicklung vorantreiben können. Darüber hinaus schätzen wir DXC als vertrauenswürdigen Berater für unsere gesamte Technologielandschaft." Sagte Børge Teigland, CIO von Norske Skog

„Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Norske Skog spiegelt das Vertrauen wider, das wir im Laufe der Zeit aufgebaut haben, sowie die Fähigkeit von DXC, auch in kritischen Umgebungen zuverlässige Leistungen zu erbringen", sagte Espen Olsen, Managing Director von DXC Norwegen. „Durch die Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur von Norske Skog und die Übernahme einer umfassenderen Rolle im gesamten Technologiebereich tragen wir dazu bei, eine stärkere und sicherere Grundlage zu schaffen, die das Unternehmen heute und in seiner weiteren Entwicklung unterstützt."

DXC Technology ist ein langjähriger Partner von Norske Skog und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von umfassenden Geschäfts- und IT-Dienstleistungen. Derzeit verwaltet DXC einen wesentlichen Teil der IT-Infrastruktur von Norske Skog, was eine enge und strategische Partnerschaft widerspiegelt, die auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und konsequenter Leistungserbringung basiert. Als vertrauenswürdiger Berater unterstützt DXC Norske Skog weiterhin in den Bereichen Infrastruktur, Anwendungen und Betriebsdienstleistungen und hilft dem Unternehmen dabei, seine Technologielandschaft zu modernisieren und zu optimieren.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels schneller Ergebnisse zu erzielen. Mit fundierter Fachkenntnis in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Application Modernization und Industry-Specific Software Solutions modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Informationen zu Norske Skog

Norske Skog ist ein Hersteller von Verpackungs- und Druckpapier mit vier Werken in Europa. Zu den Verpackungspapieren zählen Testliner und Wellpappe, zu den Druckpapieren gehören Zeitungs- und Zeitschriftenpapier. Die jährliche Produktionskapazität für Verpackungspapier beträgt 0,8 Millionen Tonnen, die für Druckpapier 1,2 Millionen Tonnen. Verpackungspapier und Druckpapier werden über Vertriebsbüros und Vertreter verkauft. Norske Skog beschäftigt rund 1.650 Mitarbeiter. Die Muttergesellschaft, Norske Skog ASA, eine Aktiengesellschaft, ist in Norwegen eingetragen und hat ihren Hauptsitz in Oslo. Das Unternehmen ist an der Osloer Börse unter dem Tickersymbol NSKOG notiert.

MEDIENKONTAKT: Ashley Houk-Temple, Media Relations, [email protected]