DXC Technology lança iniciativa global para apoiar a neurodiversidade no local de trabalho

LONDRES, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), provedora líder de serviços globais de tecnologia da Fortune 500, está expandindo o programa DXC Dandelion, que ajuda indivíduos neurodivergentes com autismo, TDAH, dislexia e outros distúrbios neurológicos a seguirem carreiras no setor de TI.

Após o sucesso do programa na Austrália e na Nova Zelândia, a DXC agora está lançando a iniciativa em países europeus e da Ásia-Pacífico. O Reino Unido será o primeiro a lançar, com base em um piloto de 12 meses, seguido pela Bulgária, Polônia e Filipinas.

O recrutamento já está aberto nas novas localidades, com oportunidades de emprego em várias áreas como análise de dados, automação de software, experiência do usuário e segurança cibernética.

O programa DXC Dandelion foi lançado em 2014 na Austrália com foco na criação de vias de emprego e carreiras para indivíduos neurodivergentes no setor de TI. Sem necessidade de experiência profissional para participar, a DXC disponibilizou o programa para indivíduos de todas as habilidades com a motivação para trabalhar na área da tecnologia. Além de oferecer emprego, a DXC oferece aos participantes treinamento técnico e vocacional e também suporte profissional oferecido por consultores especializados.

Michael Fieldhouse, líder em práticas de impacto social da DXC Technology APAC e responsável pelo programa DXC Dandelion, enfatizou que "os indivíduos neurodivergentes muitas vezes têm uma capacidade extraordinária de pensar visualmente e de cuidar de detalhes. São habilidades valiosas, principalmente em áreas como segurança cibernética e análise de dados. Ao criar um ambiente de trabalho equitativo e positivo e ao oferecer a estrutura de suporte certa, estamos proporcionando aos participantes do DXC Dandelion a melhor chance de sucesso."

Programa DXC Dandelion em números:

Oportunidades de emprego criadas para mais de 200 indivíduos até o momento

Taxa de retenção no emprego de 92%

Aumento de 30 a 40% na produtividade geral das equipes que participam do programa

Reconhecido por empresas do setor no mundo todo, vencedor de 17 prêmios internacionais por sua contribuição para o desenvolvimento de iniciativas socialmente benéficas

Reconhecido na lista de Empresas com Maior Pontuação do Global Disability Equality Index, atingindo uma pontuação de 100% para as conquistas em deficiência e inclusão da empresa nos últimos três anos

Um piloto do programa começou no Reino Unido em 2021, oferecendo oportunidades de emprego a 15 pessoas neurodivergentes

Os participantes têm a oportunidade de trabalhar em projetos de clientes. Por exemplo, o Departamento de Saúde e Assistência Social (DHSC) do Reino Unido, onde quatro indivíduos estão trabalhando em testes de software e experiência do usuário (UX) como parte do contrato da DXC para apoiar o programa Information Management Services 4 (IMS4).

Chris Halbard, presidente da DXC Technology na EMEA, acrescentou: "Conforme continuamos a crescer, é importante que invistamos nas comunidades onde fazemos negócios e reconheçamos o impacto positivo da diversidade no local de trabalho. É por isso que estamos expandindo a DXC Dandelion para toda a Europa e para o mundo todo, ajudando as pessoas neurodivergentes a revelarem seus talentos diferenciados e a conquistarem sucesso para si mesmas, para a DXC e para nossos clientes."

Cooperação com ONGs

A DXC Technology colabora com organizações não governamentais, fundações e instituições educacionais que ajudam a ampliar o alcance e o impacto do programa DXC Dandelion, além de ajudar na identificação e na seleção de participantes que possam beneficiar-se do programa.

"As disparidades nas taxas de participação no emprego para pessoas neurodivergentes é um problema global, que merece nossa atenção conjunta", disse Susanne Bruyere, professora de estudos sobre deficiências e diretora acadêmica do Yang-Tan Institute on Employment and Disability da Cornell University ILR School. "A Cornell University tem o prazer de fazer parceria com a DXC Technology, conforme ela promove ainda mais o programa DXC Dandelion globalmente para disponibilizar de forma mais ampla as informações sobre essas iniciativas direcionadas de contratação de pessoas com neurodiversidade por meio de uma parceria para um portal on-line que compartilha informações relacionadas ao programa."

Para saber mais e assistir a um vídeo sobre o programa DXC Dandelion, incluindo opiniões de participantes, acesse:

Sobre o programa DXC Dandelion

O programa DXC Dandelion oferece um ambiente que apoia e homenageia os talentos e as habilidades de pessoas neurodivergentes, como as portadoras de autismo, TDAH ou dislexia, e as ajuda a desenvolver habilidades valiosas para seguir uma carreira em tecnologia da informação. Saiba mais sobre como estamos apoiando a neurodiversidade na força de trabalho da DXC.com

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a gerir seus sistemas e operações essenciais, modernizando, ao mesmo tempo, a área de TI, otimizando arquiteturas de dados e garantindo a segurança e escalabilidade nas nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores organizações do setor público e empresas do mundo confiam na DXC para implementar serviços que impulsionam novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente em seus departamentos de TI. Saiba mais sobre a forma como oferecemos excelência a nossos clientes e colegas no site DXC.com

