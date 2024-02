DXC Technology wird in der europäischen IT-Sourcing-Studie 2023/2024 von Whitelane Research als „Strong Performer" ausgezeichnet

Der globale Technologiedienstleister DXC Technology hat in der Gesamtwertung der Kundenzufriedenheit gut abgeschnitten

ASHBURN, Va., 2. Februar 2024 /PRNewswire/ ---- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, hat sich eine Top-Fünf-Position in der europäischen IT-Sourcing-Studie 2023/2024 von Whitelane Research gesichert. Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem DXC sein Ranking verbessern konnte, was sein kontinuierliches Engagement für die Bereitstellung von Mehrwert und Spitzenleistungen für seine Kunden unterstreicht.

DXC Technology Named a Strong Performer in Whitelane Research’s 2023/2024 European IT Sourcing Study (Credit: Whitelane Research) (CNW Group/DXC Technology Company)

Whitelane Research, eines der renommiertesten Forschungsinstitute in Europa, befragte über 2.000 Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors in acht europäischen Ländern und Regionen. Die Studie unterstreicht die Stärke von DXC bei der allgemeinen Kundenzufriedenheit und der Servicequalität, wo das Unternehmen mit 77 % bzw. 78 % in beiden Kategorien zu den fünf Besten zählt.

„Im Jahr 2023 haben wir die größten Fortschritte bei der Verbesserung unserer Bewertung der Anwendungsdienste gemacht. Dies ist ein Zeugnis für unsere Kollegen weltweit und für den Erfolg unserer langfristigen Transformationsreise, bei der wir in unser Global Business Services (GBS)-Geschäft investiert und es ausgebaut haben, um unseren Kunden die neuesten und innovativsten Technologien zur Verfügung zu stellen", sagte Howard Boville, General Manager, Applications Services and Artificial Intelligence bei DXC Technology.

Nachdem sich DXC bereits in jeder der Whitelane-Studien zum IT-Sourcing 2023 für Frankreich, Spanien und der Schweiz eine Top-Drei-Position gesichert hat, würdigt dieser neueste Bericht die jährliche Transformation der Kundenerfahrungen von DXC in Europa.

„Wir sind sehr beeindruckt von den stetigen Fortschritten, die DXC jedes Jahr macht", kommentiert Jef Loos, Head of Research Europe bei Whitelane Research. „Das positive Feedback, das wir erhalten haben, zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, innovativ zu sein und das zu liefern, was den Kunden in ganz Europa wichtig ist."

„Wir sind stolz darauf, als Marktführer anerkannt zu werden, und werden auch weiterhin innovative Lösungen, wie z. B. künstliche Intelligenz, anbieten, die sich den modernen organisatorischen Herausforderungen stellen und das Vertrauen unserer Kunden verdienen", so Boville weiter.

Ein Auszug aus der europäischen IT-Sourcing-Studie 2023/2024 von Whitelane Research kann hier eingesehen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

