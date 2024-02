DXC Technology nommé « Strong Performer » dans l'étude IT Sourcing 2023/2024 de Whitelane Research pour l'Europe

DXC Technology, fournisseur mondial de services technologiques, a obtenu une excellente note au classement général de satisfaction de la clientèle

ASHBURN, Virginie, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a obtenu une place dans le top cinq de l'étude IT Sourcing 2023/2024 de Whitelane Research pour l'Europe. C'est la deuxième année consécutive que DXC améliore son classement, démontrant son engagement continu à fournir de la valeur et de l'excellence à ses clients.

DXC Technology Named a Strong Performer in Whitelane Research’s 2023/2024 European IT Sourcing Study (Credit: Whitelane Research)

Whitelane Research, l'un des organismes de recherche les plus prestigieux d'Europe, a interrogé plus de 2 000 entreprises et organisations du secteur public dans huit pays et régions d'Europe. L'étude a mis en évidence les points forts de DXC en matière de satisfaction générale de la clientèle et qualité du service, avec des scores de 77 % et 78 % respectivement, ce qui la place dans le top cinq dans les deux catégories.

« En 2023, nous avons fait nos plus grands progrès dans l'amélioration de notre score pour les services d'applications. Cela témoigne de la réussite de nos collègues à l'échelle mondiale et du succès de notre parcours de transformation à long terme, dans le cadre duquel nous avons investi et développé nos activités de services mondiaux aux entreprises afin de fournir les technologies les plus récentes et les plus innovantes à nos clients », a déclaré Howard Boville, directeur général des services d'applications et de l'intelligence artificielle chez DXC Technology.

Ayant déjà été classé dans le top 3 de chacune des études IT Sourcing 2023 de Whitelane pour la France , l'Espagne et la Suisse , ce dernier rapport reconnaît la transformation des expériences client de DXC d'une année sur l'autre à travers l'Europe.

« Nous sommes très impressionnés par les progrès constants réalisés chaque année par DXC, a déclaré Jef Loos, responsable de la recherche pour l'Europe chez Whitelane Research. Les retours positifs que nous avons reçus démontrent sa capacité à innover et à répondre aux attentes des clients à travers l'Europe. »

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme un leader du marché et nous continuerons à fournir des solutions innovantes, telles que l'intelligence artificielle, qui répondent aux défis organisationnels modernes et gagnent la confiance de nos clients », a poursuivi M. Boville.

Un extrait de l'étude IT Sourcing 2023/2024 de Whitelane Research pour l'Europe est disponible ici .

