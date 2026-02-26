Dyna.Ai stellt auf der MWC Barcelona 2026 „Result as a Service" vor, um die ROI-Lücke bei Unternehmens-KI zu schließen

BARCELONA, Spanien, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Während sich der MWC Barcelona 2026 darauf vorbereitet, die Avantgarde der digitalen Wirtschaft zu empfangen, hat sich die zentrale Herausforderung für den Unternehmenssektor von der Einführung künstlicher Intelligenz (KI) hin zur Verantwortlichkeit im Umgang mit KI verlagert. Dyna.Ai (Stand CS91) präsentiert die strategische Erweiterung seines RaaS-Modells (Result-as-a-Service), eines strategischen Rahmens, der darauf abzielt, künstliche Intelligenz über experimentelle Pilotprojekte hinaus in einen Bereich messbarer Geschäftsergebnisse zu überführen.

Die Initiative kommt zu einer Zeit, in der europäische Telekommunikations- und Finanzinstitute von einer gewissen „Pilotmüdigkeit" geprägt sind. Während die Investitionen in große Sprachmodelle stark zugenommen haben, zeigen die neuesten Untersuchungen von Dyna.Ai, dass nur ein Bruchteil der Unternehmen KI-Pilotprojekte erfolgreich in Umsatz umgewandelt hat. Das RaaS-Modell von Dyna.Ai schließt diese Lücke direkt, indem es Agentic Applications einsetzt – autonome Systeme, die komplexe Workflows im Bereich Customer Experience (CX) und Employee Experience (EX) koordinieren können.

„Die Führungsetagen weltweit sind es leid, für Token zu bezahlen; sie wollen für Ergebnisse bezahlen", so Tomas Skoumal, Vorsitzender und Mitbegründer von Dyna.Ai. „Auf der MWC Barcelona beweisen wir, dass die Zukunft der Unternehmens-KI in der agentenbasierten KI liegt. Ob es sich um einen mehrsprachigen Sprachagenten handelt, der die Rechnungsanfrage eines spanischen Kunden bearbeitet, oder um eine interne Anwendung, die Backoffice-HR-Aufgaben automatisiert – der Fokus muss sich von dem, was KI sagen kann, zu dem, was KI tun kann, verlagern. Unser RaaS-Modell stellt sicher, dass der Erfolg von Dyna.Ai untrennbar mit der tatsächlichen Geschäftsleistung unserer Kunden verbunden ist."

Wichtige Lösungshighlights am Dyna.Ai-Stand CS91:

Agentenbasierte CX und AICC-Innovation: Demonstration von hochauflösenden Sprach- und KI-Agenten mit muttersprachlicher Sprachkompetenz in über 50 Sprachen, darunter Spanisch, Englisch, Portugiesisch und Arabisch, die komplexe Kundenprozesse ohne menschliches Eingreifen lösen können.

Demonstration von hochauflösenden Sprach- und KI-Agenten mit muttersprachlicher Sprachkompetenz in über 50 Sprachen, darunter Spanisch, Englisch, Portugiesisch und Arabisch, die komplexe Kundenprozesse ohne menschliches Eingreifen lösen können. Interne operative Agenten: Vorstellung, wie Agentic Applications routinemäßige interne Abläufe automatisieren, von FinDoc AI, das Finanz- und Betriebsdokumente in großem Umfang extrahiert, validiert und verarbeitet, bis hin zu AI Recruiter, das Einstellungsprozesse optimiert, sodass sich die Mitarbeiter auf strategische Initiativen konzentrieren können und gleichzeitig die Datenhoheit gewährleistet ist.

Vorstellung, wie Agentic Applications routinemäßige interne Abläufe automatisieren, von FinDoc AI, das Finanz- und Betriebsdokumente in großem Umfang extrahiert, validiert und verarbeitet, bis hin zu AI Recruiter, das Einstellungsprozesse optimiert, sodass sich die Mitarbeiter auf strategische Initiativen konzentrieren können und gleichzeitig die Datenhoheit gewährleistet ist. Das RaaS-Leistungs-Framework: Ein transparenter Einblick, wie das ergebnisorientierte Geschäftsmodell von Dyna.Ai von Tier-1-Unternehmen genutzt wird, um eine garantierte Rendite ihrer KI-Investitionen zu sichern.

Die Teilnahme von Dyna.Ai unterstreicht einen strategischen Wandel in der Branche: Globale Unternehmen verlangen KI, die Ergebnisse liefert, nicht nur Erkenntnisse. Aufbauend auf einer starken Basis in Asien, Amerika und dem Nahen Osten baut das Unternehmen nun engere Beziehungen in ganz Europa auf und etabliert seine KI-Workforce als skalierbare, messbare Lösung für regulierte Branchen und große Dienstleister.

Informationen zu Dyna.Ai